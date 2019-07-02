Отмучилась. Мария Шарапова завершила Уимблдон из-за новой травмы руки

Прошла один круг на Мальорке. Отправилась в Лондон. Вела 6:4, 5:2 у Полин Парментье… После чего отдала второй сет на тай-брейке, а в третьем – отказалась от борьбы при счете 5:0 в пользу в француженки. Причина – новая травма.

ПОРАЖЕНИЯ РОССИЯНОК

То, что нас ждет сложный день, стало сразу понятно. Россиянки «посыпались», как переспелые яблоки. Четыре девушки вышли на корт до Шараповой – и все уступили! Светлана Кузнецова – бельгийке Элисон ван Ойтванк («Но, в отличие от «Ролан Гарроса», я хотя бы достойно сыграла»! – признается экс-вторая ракетка планеты). Анна Калинская – полячке Магде Линетт (при этом первый сет наша спортсменка проиграла «всухую» – 0:6). Анастасия Павлюченкова – швейцарке Белинде Бенчич (даже не верится, что в начале года Настя дошла до четвертьфинала Australan Open – настолько плохо она выступает в последние месяцы!). Виталия Дьяченко – Кристине Младенович (а ведь в прошлом сезоне россиянка выигрывала здесь как раз у Шараповой!). Приятное исключение составила лишь дебютантка Варвара Флинк – пробившись в основную сетку из квалификации, в первом раунде она справилась с малоизвестной испанкой Паулой Бадосой. И эта встреча началась параллельно с поединком Марии против Полин Парментье.

Для Шараповой, как казалось, все должно было сложиться удачно. Она потратила пять месяцев на восстановление после травмы плеча, беспокоившей россиянку еще с прошлого года. Из-за нее Мария досрочно закончила сезон-2018 (сразу после турнира в Нью-Йорка). Из-за нее снялась с 1/8 финала в Питере и после пропустила весь грунтовый сезон. Казалось бы, пауза пошла впрок – две недели назад Шарапова сыграла на Мальорке. Вернулась удачно – успела справиться с Викторией Кужмовой. Потом, правда, получила разгром от Анджелики Кербер, но все же на мгновение показалось – Мария набирает форму, у нее по-прежнему горят глаза, она изголодалась до побед, а видимых проблем со здоровьем не наблюдается. Все это позволяло надеяться, что на Уимблдоне – турнире, который Шарапова выиграла ровно 15 лет назад! – все может сложиться неплохо. Да, жеребьевка вышла жестковатой – уже во втором раунде Мария попадала на Карлу Суарес-Наварро (которой уступила на последнем US Open), в третьем – на ту же Кербер, в четвертом – на Серену Уильямс…. Но в первом раунде ей досталась француженка Полин Парментье. Которой 33 года, которая никогда ничего не выигрывала (по крайней мере – ничего серьезного), и которую россиянка должна была побеждать хоть на одной ноге, хотя с завязанными глазами.

В теории.

На практике все вышло иначе.

ОПЯТЬ – ОТКАЗ!

Нет, поначалу все идет по плану. Мощные подачи, удачные розыгрыши на задней линии, преимущество в скорости и силе ударов – все, что могла использовать Мария, она использует. И это приносит свои дивиденды – в первом сете, ближе к концу, Шарапова обозначает преимущество, берет важный брейк и оставляет партию за собой – 6:4. Во втором, обменявшись подачами на самом старте, Мария продолжает наращивать темп. Вынуждает Полин ошибаться. Вновь делает брейк. И вырывается вперед - 5:2. Казалось бы – дожимай, отдыхай и готовься ко второму кругу! Но нет – так просто не будет…

И не особо видно, что случилось, но постепенно у Шараповой пропадает скорость, удары становятся легче, а мяч все чаще летит в аут. Так бывает, не страшно – обычный спад в игре. Да, он стоит преимущества своей подачи – Парментье сравнивает счет. И даже вперед вырывается – 6:5! Мария собирается, доводит дело до тай-брейка. Тот самый момент, когда необходимо реализовывать свое превосходство – и в классе, и в опыте. Тем более, трибуны так болеют за россиянку…

Но именно тут все разваливается окончательно. Француженка сходу выходит вперед – 5:1. Уверенно берет партию – 7:6 (7:4). А после на корте появляется врач. Который тщательно изучает… кисть россиянки.

И тут все становится ясно.

Нет, Шарапова не снимается сразу. Просит затейповать ей руку. Пытается бороться. Но быстро проигрывает пять геймов подряд. А после – все-таки уходит с корта. Что в теннисе при таком счете считается дурным тоном – если не валишься с ног и способна физически провести один гейм, то обычно – из уважения к сопернице и зрителям – должна это сделать. Правда, вряд ли Мария волновалась об этих нюансах. Да и Полин, скорее всего, это было неважно – как ни крути, победа есть победа!

По факту – Шарапова пять месяцев лечила одну травму, чтобы в третьем матче после возвращения получить другую. Что с ней обычно и случалось в последние три года. На этом Уимблдоне она уже отмучилась. Вопрос – стоит ли мучиться дальше? Или, может, закончить карьеру?

СТАТИСТИКА

УИМБЛДОН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов.

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Рублев (Россия) – Гарин (Чили) – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Флинк (Россия) – Бадоса (Испания) – 6:4, 6:2. Парментье (Франция) – Шарапова (Россия) – 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 – отказ. Бенчич (Швейцария, 13) – Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3. Синякова (Чехия) – Александрова (Россия) – 2:6, 6:1, 6:1. Ван Ойтванк (Бельгия) – Кузнецова (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2. Линетт (Польша) – Калинская (Россия) – 6:0, 7:6 (11:9). Младенович (Франция) – Дьяченко (Россия) – 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.