Серена? Да. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона - Советский спорт
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09 июля 2019 19:13ТеннисМысин Николай

Серена? Да. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале Уимблдона

Серена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.

ВЕЧНАЯ УИЛЬЯМС

Есть вещи, надо которыми время не властно. Например – игра Серены Уильямс. Ей – 37 лет, в сентябре исполнится 38, но при этом она – по-прежнему в топ-10 рейтинга и остается фаворитом на всех крупных турнирах. Новые теннисные звезды рождаются и гаснут, а Уильямс так же хороша, как в 1998-м, когда впервые приехала в Лондон и сыграла в основе Уимблдона. Даже лучше – тогда она дошла лишь до третьего круга, сейчас уже – в полуфинале!

Скандалы да и просто неприятные истории с ее участием не отменяют главного – Серена все так же заряжена на победу и так же в свой хороший день способна обыграть любую. Казалось бы – уж насколько тяжелая сетка досталась американке на этом турнире! Уже в четвертом круге она могла пересечься или с Марией Шараповой, или с Анджеликой Кербер (действующей чемпионкой Уимблдона). В четвертьфинале – с Эшли Барти (первой ракеткой мира и победительницей «Ролан Гарроса»). Но ни россиянка, ни немка, ни австралийка до поединков с Уильямс не дошли – отсеялись в первом, втором и четвертом кругах, соответственно. Хотя как минимум Кербер и Барти считались здесь чуть ли не главными фаворитками! А Серена спокойно, уверенно, не без проблем, но надежно, одержала уже пять побед. И теперь попытается в 11-й раз за карьеру пробиться в финал.

СКВОЗЬ ТРАВМЫ – К ПОБЕДАМ

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Хотя, если честно, немногие думали, что Уильямс удастся сыграть здесь достойно.

Этот сезон ведь у нее не задался. В Австралии она в четвертьфинале не совладала с Каролиной Плишковой. После отправилась в Индиан-Уэлс, но получила там травму колена. Из-за нее же снялась с третьего круга в Майами и пропустила несколько крупных грунтовых турниров. Приехала в Рим – и снова столкнулась с болью в ноге, из-за чего не вышла на встречу против сестры – Венус Уильямс. А на «Ролан Гарросе» Серена отсеялась уже в третьем круге, внезапно уступив американке родом из Москвы – Софии Кенин.

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И да – до Уимблдона она больше не играла совсем.

- Я планировала выступить в Бирмингеме, но нога не дала это сделать. Все, что мне оставалось – просто тренироваться, лечиться и верить, что все будет нормально. В конечном счете, весь этот сезон так и проходит – в постоянной борьбе с травмой и болью. Но я не опускаю руки и стараюсь показывать максимум, на который способна в настоящий момент, - отмечала Серена.

Даже так – с постоянными пропусками крупных турниров, ранними поражениями и регулярными отказами от игры – Уильямс сумела остаться в топ-10. Поскольку большинство своих очков заработала во втором полугодии сезона-2018. В частности – за финалы Уимблдона и US Open (оба из которых проиграла – Кербер и Наоми Осаке, соответственно). Хотя… К этому стоило давно привыкнуть. Если Серена есть в Туре – она обязана находиться в десятке. Иначе просто ведь не может быть…

ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛУФИНАЛ

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При этом и в Лондоне не все получалось. Еще до старта турнира американка заработала штраф за порчу тренировочного корта – ударила ракеткой по траве, которую здесь холят и лелеют, так что в итоге ей пришлось заплатить аж 10 000 фунтов стерлингов. Серена – девушка импульсивная, но чтобы так срываться на практике, а не в матчах…. Сразу стало понятно – она очень недовольна собой. И тем, на каком уровне находится.

Во втором раунде Уильямс едва не уступила – отдала первый сет словенке Кайе Юван (2:6). Но потом собралась – и добилась победы.

- Просто я – настоящий боец. Никогда не сдаюсь и знаю, как переламывать ход поединка. В конечном счете, я по-прежнему люблю играть. И еще больше – люблю выигрывать. Иначе бы я сюда не приехала, - рассказала Серена.

В третьем раунде она справилась с Юлией Гергес. В четвертом – с Карлой Суарес-Наварро, отдав испанке всего 4 гейма. В четвертьфинале, во вторник, Уильямс сумела обыграть и Элисон Риске, которая накануне отправила домой Эшли Барти. Тут даже был намек на борьбу – соперница Серены взяла второй сет, до этого – вела с брейком в первом… Но опыт, настрой и физическое превосходство семикратной чемпионки турнира сказали свое веское слово – в решающей партии Элисон все равно проиграла.

В 12-й раз за карьеру Серена вышла в полуфинал Уимблдона. И в 37-й – на всех «Больших шлемах». Столько же раз в четверку лучших попадала Штефи Графф. Больше из женщин – только Мартина Навратилова (44) с Крис Эверт (52). Вот только по количеству титулов все они Уильямс уступают. У нее-то таких – 23! И есть ощущение, что в эту субботу к ним может добавиться 24-й.

СТАТИСТИКА

УИМБЛДОН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

С. Уильямс (11) – Риске (обе – США) – 6:4, 4:6, 6:3
Халеп (Румыния, 7) – Шуай Жан (Китай) – 7:6 (7:4), 6:1

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