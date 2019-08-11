Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом России

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В понедельник он поднимется на восьмую строчку. А если победит Рафаэля Надаля, то станет и седьмой ракеткой мира!

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

В начале ноября, 40 недель назад, Карен Хачанов разгромил в решающем матче в Париже Новака Джоковича и выиграл свой первый «Мастерс». После чего поднялся на 11-ю позицию рейтинга и стал первой ракеткой России. Незадолго до этого, в полуфинале «Кубка Кремля», он в очном споре справился с Даниилом Медведевым. Тот поединок стал для них первым в рамках турниров ATP, если не считать Молодежный итоговый чемпионат-2017, где сеты играются до 4-х геймов, а очков не дают. Два молодых россиянина, серьезно прибавивших в прошлом сезоне, уже вовсю рвались в топ-10, но именно Карен первым вплотную подобрался к «десятке». И даже поехал на Итоговый турнир в Лондон – правда, в качестве запасного…

Как много с тех пор изменилось!

Хачанов и Медведев – как теннисные братья-близнецы. Ну очень уж похожи друг на друга! Обоим – по 23 года, оба уже женаты. Оба одинакового роста (198 см), оба – с убойной подачей и умением классно играть на задней линии. Они знакомы с детства, когда-то даже выступали в паре (на юниорском уровне), оба успели выиграть по 4 титула и даже в Монреаль на этой неделе приехали, стоя рядышком в рейтинге: Карен был 8-м, Даниил – 9-м. Еще оба тренируются за границей (Хачанов – в Испании, Медведев – во Франции). Оба по разу обыграли Джоковича. Но главное – оба мощно прибавили именно в прошлом году. Выиграв по три турнира ATP. В текущем сезоне от них ждали и дальнейшего прогресса. И, в общем, дождались. Их дружный выход в полуфинал в Канаде стал праздником для российских болельщиков - никогда ранее на этом уровне россияне не играли друг с другом! А уж в финалах «Мастерсов», за исключением Карена в Париже, наших не было почти 10 лет – с тех пор, как Николай Давыденко взял титул в Шанхае.

И все-таки, фаворит в очном матче Медведева и Хачанова был понятен заранее. И речь отнюдь не о Карене.

ПРОГРЕСС МЕДВЕДЕВА

- Этот парень – машина! Ставлю на то, что он возьмет здесь титул! - утверждал Ник Кирьос.

В прошлое воскресенье австралиец на двух тай-брейках переиграл Медведева в финале в Вашингтоне. После чего в Монреале уступил уже в первом круге, а россиянин продолжил свою серию уверенных матчей, громя соперников, как Федерер в лучшие годы. Даже Доминик Тим – четвертая ракетка планеты – не устоял под натиском уверенного, мощного, агрессивного тенниса Даниила, зацепив в четвертьфинале лишь четыре гейма. И это ведь не первый раз по ходу этого сезона!

Хачанов после взрывной прошлой осени несколько сбавил обороты. Было заметно, как тяжело ему играть под давлением большого груза ожиданий – как своих собственных, так и болельщиков. Весной он выдал серию из пяти поражений подряд. Лишь трижды в этом году дошел до четвертьфинала. О чем-то большем, не говоря о новых титулах, речи не шло. Нестабильность, неуверенность в себе часто мешала Карену показывать те результаты, на которые он реально способен. Правда, в действительно ключевые моменты Хачанов, все же, собирался, подтверждая прошлогодние очки. Так, он попал в восьмерку лучших на «Мастерсе» в Майами, а, главное – и на «Ролан Гарросе» (впервые для себя на «Большом шлеме»), после чего дебютировал в топ-10 рейтинга. Да и сейчас, в Монреале, необходимость защищать прошлогодний полуфинал канадского «Мастерса» привела к тому, что Карен мощно прибавил и вновь пробился в топ-4. Хотя с куда большим трудом, чем Медведев – Станисласа Вавринку и Феликса Оже-Альяссима удалось пройти лишь в трех сетах. Зато, скажем, Александр Зверев (в Монреале до этого не проигрывавший), был бит Хачановым без вариантов – 6:3, 6:3.

И все же, на фоне успехов Медведева все это не впечатляло.

До приезда в Канаду Даниил успех сыграть аж четыре финала в году! Выиграл лишь один – в болгарской Софии. Но три остальных уступил только сильным соперникам – Кею Нишикори (в Брисбене), Тиму (в Барселону) и упомянутому Кирьосу (в Вашингтоне). Добавьте к этому полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, четвертый круг Australian Open (где Джокович с огромным трудом обыграл россиянина), полуфиналы Лондона и Роттердама, и вы поймете, почему Медведев всерьез претендует на поездку на Итоговый чемпионат. В чемпионкой гонке ATP он – седьмой. Тогда как Хачанов перед Монреалем не входил даже в топ-20.

И главное – речь не только о самих результатах. А об уровне тенниса, который показывает Даниил. Особенно – этим летом, в Америке. Кирьос был прав в своем определении – Медведев действительно похож на машину!

Хачанову, по сути, просто нечего было ему предложить.

ПЯТЫЙ ФИНАЛ ДАНИИЛА

Мощнейшая подача, глубокий прием, какая-то нереальная скорость в передвижении и стабильные действия на задней линии – все, что вывело Медведева в топ-10, сработало и в этом матче. Способность вытягивать даже самые сложные розыгрыши – хоть «твиннером» (прострелом между ног), хоть ударом через плечо, спиной к сетке – все это помогало Даниилу. Пока Хачанов ошибался, допускал двойные на брейк-пойнте, не мог подстроиться под заданный высокий темп, Медведев за 20 минут взял первую партию (6:1) и повел с брейком во втором! Запахло разгромом. И только то ли нервозность от близкого выхода в самый крупный в карьере финал, то ли, наоборот, излишняя самоуверенность Даниила, слегка затянули исход этой встречи. Несколько глупых ошибок в простых ситуациях едва не стоили ему сета. Не закрепив преимущество при счете 2:1 и не подав на матч при 5:4, он в итоге дотянул до тай-брейка. Где первый матчбол Хачанов отыграл мощной подачей. А на втором последнее очко Медведев зацепил самым обидным для Карена образом – «соплей».

Но это тот случай, когда везет сильнейшим.

Перемахнув через сетку, Хачанов сам обнял давнего друга. И поздравил с победой. Кирьос, наверное, про себя улыбнулся – пока все идет точно по его прогнозу! А Рафаэль Надаль, наверняка следивший за матчем двух россиян, всерьез задумался – что ему надо сделать, чтобы обыграть вот такого Медведева?

Ох, испанцу придется непросто!