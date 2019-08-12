На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир - Советский спорт
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12 августа 2019 14:30ТеннисМысин Николай

На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир

Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.

В решающем матче испанец Рафаэль Надаль оказался сильнее – 6:3, 6:0. Тем не менее, россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге, стал восьмой ракеткой мира, и превратился в одного из фаворитов предстоящего чемпионата США!

ДОРОГА В ФИНАЛ

- Местные болельщики очень полюбили Медведева. Он ведь говорит по-французски! – улыбался директор «Мастерса» в Монреале Южин Лапьер. – И у нас не так часто случаются битвы двух поколений. А сейчас в финале Рафаэль Надаль будет бороться против молодого игрока, который старается закрепиться в элите. Что ж, мы все ждем интересный матч!

Даниил действительно быстро оброс армией преданных поклонников в Канаде. Много лет живя и тренируясь в Ницце, он давно выучил французский язык. Владеет им практически свободно. И франкофилам это льстит. Но у Туре многие говорят по-французски. И далеко не все из них стоят в топ-10 рейтинга! По-настоящему болельщиков влюбляет в Медведева не его знание языков. А его теннис. И последние результаты.

Год назад россиянин прибыл в Канаду 68-й ракеткой мира. И тогда в Торонто (канадские «Мастерсы» поочередно проводятся в двух городах) был вынужден играть квалификацию. После чего дошел до третьего круга и без борьбы уступил Александру Звереву. Сейчас же Даниил прилетел в Монреаль, занимая девятую позицию в рейтинге. В субботу он справился с Кареном Хачанов и вышел в свой пятый в сезоне финал! При этом – самый крупный финал в карьере.

Из россиян здесь столь успешно не выступил никто после Андрея Чеснокова аж в 1991 году! Тогда он, кстати, выиграл титул.

- Выходя на корт против Карена, я совершенно не думал о том, что мы вместе росли, - рассказывал Медведев. – Хотя, конечно, матч вышел особенный. Мы понимали, что победитель войдет в топ-8 рейтинга, будет первой ракеткой России. Для нас обоих это очень важно, поэтому мы были немного зажаты. Если честно, ни я, ни Карен не любим играть друг против друга. Но если уж пришлось, то я, конечно, рад, что победил.

- Думаю, я показывал классный теннис на этой неделе, - продолжал Даниил. – Если спросить моих соперников, они скажут, что я играл на сумасшедшем уровне! Теперь осталось удержать его в финале. Я по нескольку раз встречался с Новаком и Роджером, но с Рафой сыграю впервые. Конечно, эти матчи отличаются от остальных. В них ощущаешь огромное давление, но в то же время испытываешь кайф, Я ведь столько работал, чтобы сюда попасть! Еще ребенком смотрел, как эти ребята брали «Большие шлемы», а теперь сам выхожу на корт против них, да еще – на таком уровне. Но я не буду тушеваться перед авторитетом соперника. Моя задача – победить. И она не меняется ни от чего – ни от стадии турнира, ни от того, кто находится по ту сторону сетки. Если покажу свой настоящий теннис, у меня будет шанс. И я сделаю все, чтобы его использовать.

Надаль, получивший в субботу день отдыха (его соперник – Гаэль Монфис – ранее в тот же день за три часа обыграл Роберто Баутисту-Агута, а после снялся с турнира из-за травмы ноги), наверняка понимал – его действительно ждет серьезное испытание! Но… сколько таких матчей уже было у Рафы? И сколько – у Медведева? А опыт в этих ситуациях часто решает все.

В воскресенье Даниил вышел бороться за свой первый «Мастерс». Надаль – за 35-й, рекордный трофей.

КОГДА СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО

Первый же розыгрыш – 24 удара! И, кстати, побеждает Даниил. Первый гейм – пару брейк-пойнтов на подаче Надаля, упорная борьба на задней линии, обилие перестрелок, несколько эффектных атак, и все это – на протяжении аж 10 минут... В полуфинале Медведев весь стартовый сет у Хачанова взял за 20! Похоже, нас ждет равная и напряженная игра?

Увы, нет.

И да – Медведев сыграл плохо.

Два его важных козыря – умение играть слева налево и стабильность в затяжных розыгрышах – против Надаля дать эффект не могли. Поскольку Рафа, во-первых, левша. А во-вторых – сам кого хочешь перебегаешь! В том числе и Медведева, пусть Даниил и младше на целых 10 лет. Третий козырь – подача – в этом финале просто не сработал. А больше предложить сопернику россиянин не смог ничего.

Испанец же играл в своем стиле – крутил, вертел, резал мяч. Удачно использовал сильный ветер, поднявшийся в Монреале и сильно попортивший нервы Медведеву… Какое-то подобие борьбы продолжалось до середины первой партии. Потом Надаль сделал брейк, выиграл сет 6:3, а во втором Даниил просто сдался. Осознал, что ничего не может сделать, и прекратил сопротивление. Итог – «баранка». Обидно?

Возможно.

Но, в конце концов, это – решающая стадия «Мастерса»! И это – Надаль по ту сторону сетки! Так чего тут расстраиваться?

За две недели Даниил сыграл два финала. Заработал почти миллион долларов призовых. Поднялся на восьмую строчку рейтинга. Стал первой ракеткой России. И превратился в одного из теневых фаворитов предстоящего US Open. Неплохо для парня, который год назад не входил даже в топ-50, вы согласны?

ТУРНИР ATP
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА)

Категория «Мастерс». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $5 701 945.

Одиночный разряд. Финал

Надаль (Испания, 1) – Медведев (Россия, 8) – 6:3, 6:0.

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