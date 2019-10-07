«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали

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1. В детстве я коллекционировала марки и игрушки Beanie Babes. Я уверена, что они все еще хранятся где-то у меня в шкафу.

2. Мне приходится дремать после обеда, чтобы выдержать тяжелые тренировки.

3. Я люблю сладости. Моя нынешняя слабость – жевательные резинки Sugarpova. Самая любимая – со вкусом голубой малины.

4. Я постоянно путешествую. Этим летом я была дома только одну полную неделю.

5. Я не могу перестать пересматривать сериал «Чернобыль» от HBO. До сих пор не могу поверить, что моя мама жила всего в 30 километрах от места трагедии, когда была беременна мной.

6. Моя страсть – архитектура и дизайн интерьера. Если бы у меня было больше времени, я бы точно пошла учиться по этой специальности.

7. Любимый подарок, который мне нравится кому-то дарить – цветы.

8. Несколько лет назад я отучилась на двух летних курсах в Гарвардской школе бизнеса.

9. Больше всего не люблю тренировки с подъемом тяжестей.

10. Хочу посетить Кубу и Африку в ближайшее время.

11. Чтобы построить дом, в котором я живу, мне потребовалось три года. Это был один и самых моих любимых проектов за всю жизнь.

12. Мой любимый город в Европе – Амстердам. Могла бы жить там, но только летом.

13. У меня нет никаких теннисных сувениров, кроме выигранных трофеев.

14. По-русски меня зовут Маша. Но когда я переехала в Штаты, то тут все добавляли к имени букву «р» – получалось как Марша из «Фильма о семейке Брэйди». Так что я решила использовать свое полное имя – Мария.

15. Моя любимая песня в караоке – «Believe» от Шер.

16. Я помешена на различных подкастах. Слушаю их каждый день. Мои любимые – «WorkLife With Adam Grant», «What It Takes» и «How I Built This» от NPR.

17. В других видах спорта у меня не все хорошо. Особенно в пинг-понге.

18. Я люблю оперу и балет. Одним из главных событий года в моей жизни был поход на «Аиду» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

19. У меня больше дюжины кроссовок Nike Cortez. Мой любимый стиль.

20. Я люблю стенд-ап. Особенно выступления моего бойфренда Александра Гилкса и Джуды Фридлендер.

21. Когда я путешествую, то очень скучаю по домашней кухне. Например, по маминым русским блинам с домашним вишневым вареньем.

22. Больше всего не люблю фиолетовый цвет. Он мне вообще не идет.

23. Я коллекционирую старинные кольца. Мое любимое – бабушкино из розового золота с красным рубином.

24. Всегда путешествую со своим вспенивателем молока. Вдруг в номере отеля есть хорошая кофеварка?

25. Я просто одержима мебелью от Джорджа Накашимы.