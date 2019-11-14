Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал

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НАДЕЖДА НА ГРЕКА

Что стряслось с Медведевым в матче против Надаля, не понял никто. Вести 5:1 в третьей партии, заработать матчбол – и проиграть пять геймов кряду, а следом и матч… Кто мог подумать, что с россиянином случится такое? Даже с поправкой на уровень его соперника…

- Подобное бывает в одной встрече из тысячи, - признался Рафа. – Я должен был проиграть этот матч. Но продолжил бороться и добился успеха. Это невероятно! И, конечно, я счастлив. Но мне очень жаль Даниила. На самом деле, он заслуживал победы. Ему просто не повезло.

- Я понял, что упустил преимущество, только когда Надаль выиграл свой матчбол. Все остальное время я не выключался. Держался до последнего. И лишь после тай-брейка осознал, что действительно потерпел поражение. Надеюсь, больше подобных моментов не будет. Осознать это, смириться с этим, очень тяжело, - вздохнул Медведев.

И добавил:

- Что я вынесу из этого матча? Опыт. Надеюсь, стану лучше понимать, как действовать в такой ситуации и чего делать точно нельзя. Если честно, в течение третьей партии я ни о чем не думал. То есть, конечно, думал о чем-то, но не помню, о чем конкретно. Придется это все анализировать. И если через год или два я буду сидеть здесь же и смогу сказать, что больше таких матчей у меня не было, значит, это поражение прошло не в пустую. И принесло мне какую-то пользу.

Но главное, о чем мог подумать Медведев – что турнир для него не законен. И даже после обидного проигрыша он сохраняет шансы на плей-офф. Правда, зависит теперь все не только от него. Но и от Стефаноса Циципаса.

Первое, что должен был сделать грек – справиться с Александром Зверевым. И Стеф не подвел! Их матч в среду вечером обещал нам жестокую битву двух молодых теннисистов. Потенциальных суперзвезд. Уже готовых игроков топ-10, из которых один – собственно, Зверев – уже имеет титул на Итоговом! Но видимо, российские болельщики достаточно настрадались за просмотром игры Даниила и Рафы. И теннисные боги решили их немного пожалеть. Поскольку никакой интриги во втором матче в группе Агасси совсем не возникло. Стефанос оказался бесподобен – и учинил Александру разгром. Итог – 6:3, 6:2. А значит, Медведев – по-прежнему в деле!

Теперь чтобы выйти в полуфинал, Даниил должен обыграть Зверева (лучше – в двух сетах). А Циципас – Надаля. Тогда россиянин пробьется в плей-офф.

БОНУС ДЛЯ МАТТЕО

В отличие от группы Агасси, в другом квартете – имени Бьерна Борга – ситуация сложилась попроще. Перед последним туром Доминик Тим уже гарантировал себе первое место, обыграв и Федерера, и Джоковича. Маттео Берреттини, уступив обоим, в любом случае не смог бы подняться выше четвертой позиции. Так что очная встреча австрийца и итальянца получилась, по сути, товарищеской. За исключением того факта, что за победу полагалось 200 очков в рейтинг и 203 тысячи долларов – на банковский счет.

Согласитесь – вполне солидный бонус!

При этом Доминик с Маттео уже в третий раз встретились за текущую осень. В октябре, на «Мастерсе» в Шанхае, сильнее оказался Берреттини (выйдя в полуфинал). Чуть позже, в Вене, Тим при поддержке домашних трибун взял у него реванш в упорном трехсетовом матче (3:6, 7:5, 6:3), впоследствии выиграв титул. В Лондоне фаворитом, разумеется, был тоже австриец, приехавший сюда в отличной форме. Однако то ли Доминатор устал (во вторник с Джоковичем он «рубился» почти три часа!). То ли слегка расслабился, обеспечив себе выход в плей-офф. То ли сознательно не стал выкладываться на все 100 процентов, решив немного сэкономить силы на субботний полуфинал. Но никакого преимущества на корте у Тима не было. И если в первой партии все дошло до тай-брейка, где Берреттини убойными подачами обеспечил себе перевес (7:3), то второй сет прошел уже полностью под диктовку 23-летнего итальянца. И завершился со счетом 6:3.

Так что турнир для него хоть и закончился, но на вполне оптимистичной ноте.

СТАТИСТИКА

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Итоговый чемпионат ATP. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $9 000 000.

Одиночный разряд. Групповой раунд

ГРУППА АНДРЕ АГАССИ

Циципас (Греция, 6) – А. Зверев (Германия, 7) – 6:3, 6:2.

ГРУППА БЬЕРНА БОРГА

Берреттини (Италия, 8) – Тим (Австрия, 5) – 7:6 (7:3), 6:3.

Матч Джокович (Сербия, 1) – Федерер (Швейцария, 3) завершился после подписания номера в печать.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ

ГРУППА БОРГА

Имя В П Сеты Геймы 1. Тим 2 1 4-3 44-39 2. Джокович 1 1 3-2 28-24 3. Федерер 1 1 2-2 23-23 4. Берреттини 1 2 2-4 25-34

ГРУППА АГАССИ

Имя В П Сеты Геймы 1. Циципас 2 0 4-0 25-15 2. А. Зверев 1 1 2-2 17-18 3. Надаль 1 1 2-3 27-28 4. Медведев 0 2 1-4 26-34

В пятницу пройдут решающие матчи в группе Андре Агасси.

17.00. Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль

23.00. Даниил Медведев – Александр Зверев

Время – мск.