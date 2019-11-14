Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал

Что стряслось с Медведевым в матче против Надаля, не понял никто. Вести 5:1 в третьей партии, заработать матчбол – и проиграть пять геймов кряду, а следом и матч… Кто мог подумать, что с россиянином случится такое? Даже с поправкой на уровень его соперника…
- Подобное бывает в одной встрече из тысячи, - признался Рафа. – Я должен был проиграть этот матч. Но продолжил бороться и добился успеха. Это невероятно! И, конечно, я счастлив. Но мне очень жаль Даниила. На самом деле, он заслуживал победы. Ему просто не повезло.
- Я понял, что упустил преимущество, только когда Надаль выиграл свой матчбол. Все остальное время я не выключался. Держался до последнего. И лишь после тай-брейка осознал, что действительно потерпел поражение. Надеюсь, больше подобных моментов не будет. Осознать это, смириться с этим, очень тяжело, - вздохнул Медведев.
И добавил:
- Что я вынесу из этого матча? Опыт. Надеюсь, стану лучше понимать, как действовать в такой ситуации и чего делать точно нельзя. Если честно, в течение третьей партии я ни о чем не думал. То есть, конечно, думал о чем-то, но не помню, о чем конкретно. Придется это все анализировать. И если через год или два я буду сидеть здесь же и смогу сказать, что больше таких матчей у меня не было, значит, это поражение прошло не в пустую. И принесло мне какую-то пользу.
Но главное, о чем мог подумать Медведев – что турнир для него не законен. И даже после обидного проигрыша он сохраняет шансы на плей-офф. Правда, зависит теперь все не только от него. Но и от Стефаноса Циципаса.
Первое, что должен был сделать грек – справиться с Александром Зверевым. И Стеф не подвел! Их матч в среду вечером обещал нам жестокую битву двух молодых теннисистов. Потенциальных суперзвезд. Уже готовых игроков топ-10, из которых один – собственно, Зверев – уже имеет титул на Итоговом! Но видимо, российские болельщики достаточно настрадались за просмотром игры Даниила и Рафы. И теннисные боги решили их немного пожалеть. Поскольку никакой интриги во втором матче в группе Агасси совсем не возникло. Стефанос оказался бесподобен – и учинил Александру разгром. Итог – 6:3, 6:2. А значит, Медведев – по-прежнему в деле!
Теперь чтобы выйти в полуфинал, Даниил должен обыграть Зверева (лучше – в двух сетах). А Циципас – Надаля. Тогда россиянин пробьется в плей-офф.
В отличие от группы Агасси, в другом квартете – имени Бьерна Борга – ситуация сложилась попроще. Перед последним туром Доминик Тим уже гарантировал себе первое место, обыграв и Федерера, и Джоковича. Маттео Берреттини, уступив обоим, в любом случае не смог бы подняться выше четвертой позиции. Так что очная встреча австрийца и итальянца получилась, по сути, товарищеской. За исключением того факта, что за победу полагалось 200 очков в рейтинг и 203 тысячи долларов – на банковский счет.
Согласитесь – вполне солидный бонус!
При этом Доминик с Маттео уже в третий раз встретились за текущую осень. В октябре, на «Мастерсе» в Шанхае, сильнее оказался Берреттини (выйдя в полуфинал). Чуть позже, в Вене, Тим при поддержке домашних трибун взял у него реванш в упорном трехсетовом матче (3:6, 7:5, 6:3), впоследствии выиграв титул. В Лондоне фаворитом, разумеется, был тоже австриец, приехавший сюда в отличной форме. Однако то ли Доминатор устал (во вторник с Джоковичем он «рубился» почти три часа!). То ли слегка расслабился, обеспечив себе выход в плей-офф. То ли сознательно не стал выкладываться на все 100 процентов, решив немного сэкономить силы на субботний полуфинал. Но никакого преимущества на корте у Тима не было. И если в первой партии все дошло до тай-брейка, где Берреттини убойными подачами обеспечил себе перевес (7:3), то второй сет прошел уже полностью под диктовку 23-летнего итальянца. И завершился со счетом 6:3.
Так что турнир для него хоть и закончился, но на вполне оптимистичной ноте.
СТАТИСТИКА
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Итоговый чемпионат ATP. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $9 000 000.
Одиночный разряд. Групповой раунд
ГРУППА АНДРЕ АГАССИ
Циципас (Греция, 6) – А. Зверев (Германия, 7) – 6:3, 6:2.
ГРУППА БЬЕРНА БОРГА
Берреттини (Италия, 8) – Тим (Австрия, 5) – 7:6 (7:3), 6:3.
Матч Джокович (Сербия, 1) – Федерер (Швейцария, 3) завершился после подписания номера в печать.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ
ГРУППА БОРГА
Имя
В
П
Сеты
Геймы
1. Тим
2
1
4-3
44-39
2. Джокович
1
1
3-2
28-24
3. Федерер
1
1
2-2
23-23
4. Берреттини
1
2
2-4
25-34
ГРУППА АГАССИ
Имя
В
П
Сеты
Геймы
1. Циципас
2
0
4-0
25-15
2. А. Зверев
1
1
2-2
17-18
3. Надаль
1
1
2-3
27-28
4. Медведев
0
2
1-4
26-34
В пятницу пройдут решающие матчи в группе Андре Агасси.
17.00. Стефанос Циципас – Рафаэль Надаль
23.00. Даниил Медведев – Александр Зверев
Время – мск.