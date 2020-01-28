Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена

Да, выступление третьей ракетки мира в четвертьфинале Australian Open добавило седых волос его болельщикам! Но Роджер проявил характер, играя с беспокоившей его травмой. Вышел в полуфинал, который, по его словам не заслужил. И отдал должное своему сопернику.

ТРЕТИЙ ПРОТИВ СОТОГО

Теннис Сандгрен, на самом деле, не так уж и малоизвестен. Два года назад уже был в топ-8 в Мельбурне, одолев тогда Стэна Вавринку и Доминика Тима, а уступив только корейцу Хену Чону. Но все это – локальные успехи. На этот раз в Австралию он прилетел лишь в качестве 100-й ракетки мира. Швейцарец даже удивился, что его соперник занимает столь низкую позицию. И, разумеется, не удержался от шуток насчет имени Сандгрена.

– Ну, с таким именем он точно не стал бы играть в бейсбол, – улыбался Роджер накануне. – Я снетерпением жду нашей встречи. Всю жизнь я играл в теннис, но никогда не играл против Тенниса. И, думаю, будет серьезная борьба. Он явно находится в отличной форме, а его рейтинг не отражает его текущий уровень. Так что мне придется непросто.

Как в воду глядел!

Нет, в первом сете больших проблем нет. Федерер действует активно и с самого начала принимается штурмовать чужую подачу. В шестом гейме он все-таки делает брейк, и этого становится достаточно для победы – 3:6.

– В начале матча я чувствовал себя здорово, – расскажет позже Роджер. – У Тенниса были проблемы с подачей, это позволило мне повести. Но потом все изменилось.

Не просто изменилось. Кардинально! Ошибки швейцарца сыплются одна за другой. Он просто не похож сам на себя – срывает даже излюбленный удар слева. Подача не ладится. Как и прием. И Сандгрен тут же этим пользуется. Перехватывает инициативу. Провоцирует Роджера на рискованные комбинации. И вынуждает его смазать смэш на брейк-пойнте. Ситуация перевернулась – теперь уже Теннис доминирует по всему корту. Берет второй сет 6:2. И третий – с тем же счетом…

Причем у Федерера рушится все. Не только игра. Но и нервы. И даже здоровье. При счете 0:3 в третьей партии швейцарец берет медицинский таум-аут («Не знаю, можно ли назвать это травмой. Но у меня возникла боль и проблемы, с которыми предстоит разобраться», – расскажет он позже). В другой ситуации внезапно срывается на матерный крик и даже вступает в короткую перепалку с судьей, которая выносит ему предупреждение. Вы часто видели такое с интеллигентным, всегда правильным Роджером? Вот именно – событие уникальное! И это только больше говорит о том, в каком он сложном состоянии находится. Как неуютно себя чувствует на корте. И как волнуется в матче с Теннисом.

САМЬ МАТЧБОЛОВ ТЕННИСА

В карьере Федерера – примерно 1500 игр. И ни в одной из них он не снимался из-за травмы!Однако во время этого четвертьфинала могло показаться, что 38-летний Роджер все же снимется. Конечно, этого не происходит. Не в его характере.

– Я верю в чудеса, – отметил Федерер. – Может пойти дождь, еще что-нибудь. Я не опасался, что могу усугубить травму, так что решил: пусть закроет меня красиво. Он этого не сделал. Мне невероятно повезло.

После того медицинского тайм-аута 28-летний американец продолжил гнуть свою линию, исполнять красивые подачи и увеличивать счет. Как ни старается Федерер, как ни отыгрывает пять сетболов при счете 5:2 в третьей партии, но все равно уступает. Да и в четвертом сете не может развернуть ситуацию. Разве что больше не позволяет Сандгрену сделать брейк. И все приходит к огненной концовке.

Ох, скольких нервов она стоила болельщикам! И скольких – самим игрокам…

Три матчбола подряд, один за другим, зарабатывает Теннис, ведя 5:4. Все – на подаче Федерера. И все их Роджер спасает. Не столько за счет собственных атак – наоборот, швейцарец действует с перестраховкой, играя через центр (хоть и поближе к задней линии). Ошибается Сандгрен, едва пытается взвинтить темп и пробить навылет. Итог – тай-брейк. Где при смене сторон на стороне Федерера выступает даже боллгерл – пробегая мимо американца, случайно задевает его ногу коленкой. И Теннис долго морщится от боли…

– Да, было неприятно, но это мне не помешало. Не повлияло на игру. Девочка извинилась, все нормально, – расскажет позже Сандгрен.

И правда – после этого он берет три очка подряд. И получает еще три матчбола! Один из них – на собственной подаче.

Но Роджер вновь отыгрывает все. Как и седьмой, при счете 7:6. А после сам выигрывает партию. И переводит мяч в пятый сет.

Оправиться от такого развития событий Теннис уже просто не смог. Федерер – в полуфинале!

– Роджер в пятом сете прибавил, и это было ожидаемо. Нельзя давать хорошему игроку, а уже тем более возможно лучшему в истории, столько шансов! Потому что он найдет свою игру. Так и вышло, – признался Сандгрен. Конечно, я разочарован. Очень разочарован. Но с этим все равно можно жить.

– Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад, – резюмировал Федерер.

Теперь ждем его матч против Новака.