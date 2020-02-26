Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру

ВЗЛЕТ МАРИИ

Апрель 2001 года. Совсем юная Маша Шарапова, которой только-только исполнилось 14 лет, а значит, ей стало можно выступать на взрослых турнирах (но всего несколько раз за сезон) сыграла свой первый матч в Туре. На скромненьких соревнованиях в Сарасоте, штат Флорида – недалеко от места, где она жила и тренировалась. Соперницей российской девочки стала американка Карин Миллер, которая была ровно на 10 лет старше. Итог – 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. В пользу Миллер.

- Помню, я очень расстроилась. Даже плакала в раздевалке. Мне представился шанс начать карьеру с победы, а я его упустила. Уже тогда была максималисткой. Меня все успокаивали, говорили, что сыграла я хорошо. Очень достойно для первого раза! Но все равно понадобилось время, чтобы с этим смириться, - писала в автобиографии Шарапова.

Миллер в итоге так и осталась никому не известной спортсменкой, которую если и помнят болельщики, то именно по этой игре. В рейтинге WTA она не поднималась выше 100-й позиции, громких титулов не выигрывала (да и негромких – тоже). А вот Мария уже в 2002-м прошла круг в Индиан-Уэлсе, плюс стала побеждать на ITF-турнирах. В 2003-м взяла первые титулы уровня WTA (в Квебеке и Токио), дебютировала в топ-100. А в 2004-м внезапно покорила Уимблдон, обыграв в финале саму Серену Уильямс. В свои 17 лет!

Так родилась суперзвезда женского тенниса и мирового спорта в целом. Звезда, уровня которой в России не было до этого и нет до сих пор.

Тот сезон в принципе стал суперуспешным для россиянок. Мыскина победила в Париже, Кузнецова – на US Open, сборная завоевала Кубок Федерации, а на Итоговый турнир в числе восьми участниц приехало аж пять наших спортсменок. И выиграла его тоже Шарапова! Даже на фоне успехов других россиянок Мария выделялась – свои юным возрастом, своей яркой внешностью, вниманием со стороны болельщиков и прессы. Все понимали – ее ждет успешное будущее. И мы знаем, что было потом.

А было, в общей сложности, 36 одиночных титулов, карьерный «Большой шлем», первое место в рейтинге, олимпийское серебро Лондона и много-много других достижений. Плюс – статус самой известной, популярной и высокооплачиваемой спортсменки планеты на протяжении многих лет (с доходами в районе 22-27 миллионов долларов в год). Шарапову любили звезды, болельщики, спонсоры. А она продолжала любить теннис – несмотря на множество других проектов, ворвавшихся в ее жизнь.

БЛИЗОСТЬ КОНЦА

А потом был допинг-скандал 2016 года, признание Шараповой в употреблении мельдония уже после того, как препарат попал в запретный список, дисквалификация на 15 месяцев и трудное-трудное возвращение в спорт. Совпадение или нет, но после отказа от милдроната вернуться на прежний уровень Мария так и не сумела. В 2017 году, возобновив карьеру, она еще была близка к элите. Временами обыгрывала лидеров рейтинга, завоевала титул в Тяньцзине, почти пробилась в топ-20. Но начались постоянные травмы – плечо, бедро, кисть… Перерывы становились длиннее, как и серии поражений. Победы достигались редко. На US Open-2019 Мария в первом раунде уступила Серене Уильямс, взяв у нее всего гейм, после чего закончила сезон, сославшись на проблемы со здоровьем. К концу года Шарапова покинула топ-100 (впервые с 2003-го, если не считать ее вынужденный перерыв из-за допинга). А в январе проиграла два официальных матча – Дженнифер Брэйди в Брисбене и Донне Векич на Australian Open. Скажем прямо – не самым искушенным соперницам.

И стало ясно, что Шарапова как никогда близка к концу карьеры.

«Не знаю», «Не в курсе», «Не думала» - вот краткий пересказ ответов Марии на вопросы об ее будущем, с которыми журналисты обрушились на нее в Мельбурне.

- Я довольна той работой, которую провела перед возвращением на корт, но, как видите, даже она не дает результаты. Нельзя выбраться из плохой ситуации, если не верить в себя. Удастся ли мне набрать прежнюю форму? Увы, у меня нет хрустального шара, который бы помог заглянуть в будущее и сказать «Да» или «Нет». Так что я просто об этом не думаю, - рассказала Шарапова.

Но. видимо, многое она решила уже тогда. После Australian Open Мария снялась с турнира в Санкт-Петербурге и взяла перерыв до весенних турниров в Америке. Сейчас самое время подавать заявки на участие в Индиан-Уэлсе и Майами, куда россиянка не проходит по рейтингу даже в квалификацию (она в данный момент – 373-я ракетка планеты). Значит, надо просить wild card. Откажись россиянка от приглашения организаторов, то все бы поняли и так – она уже не вернется. Мария решила объявить это официально.

Сказать болельщикам то, что все и так давно ожидали услышать. Ожидали – и одновременно боялись.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ УХОД

Шарапова всегда была преданна теннису. Спорт сделал ее тем, кто она есть – успешной, знаменитой, богатой. Отличная история для Голливуда о бедной русской девочке, приехавшей с отцом в чужую страну, без знания языка и с парой сотен долларов, зашитом в потайном кармане штанов, которая превратилась в легенду и стала кумиром миллионов. Многие новые звезды, включая чемпионку Australian Open Софию Кенин, вдохновлялись успехом Марии, шли по ее стопам, и тоже добавились успеха. Но именно Шарапова была первой. И останется такой навсегда.

Она добилась всего, что хотела. Да, она сама создала «монстра», которые преследовал ее всю карьеру - теми победами над Сереной в финале Уимблдона и Итогового 16 лет назад. Именно после этих поражений Уильямс сама себе поклялась, что «больше никогда не проиграет этой сучке» (цитата из книги Шараповой). И не проиграла. Возможно, из-за это запредельной мотивации американки Мария не досчиталась многих титулов, включая золото Олимпиады. Но… разве это важно?

Сейчас ей просто нет смысла пахать дальше. Шараповой скоро 33 года, она просто не может играть на прежнем уровне – силы уже не те, травм становится больше, возраст дает о себе знать, да и усталость тоже. Редкие победы на некрупных турнирах – не то, ради чего Мария готова изнурять себя на тренировках, а на одной любви к спорту далеко не уедешь. Ее уход читался давно – в постоянных отказах от выступлений на турнирах, в частых визитах на светские рауты, официальные вечеринки, в расставаниях с тренерами… Но главное – в самом ее теннисе. Натужном, потерявшем прежний лоск, уже не приносящим ни результата, ни удовольствия – как болельщикам, так и самой Шараповой. Деньги у нее есть. Трофеи и титулы – тоже. Бизнес и имя обеспечат ей будущее. А вот своей семьи пока нет, и вряд ли Мария об этом не думает.

Будем надеяться, в ее новой жизни у Шараповой все сложится также успешно, как в теннисной. Хотя, разумеется, мы будем скучать…