Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу

Вот некоторые высказывания 23-летнего пятнадцатого номера мирового рейтинга.

О ТРЕНИРОВКАХ НА КАРАНТИНЕ

– За время пандемии шесть дней не держал в руках ракетку. Но на второй неделе самоизоляции начал ездить в теннисный центр Хуана Самаранча. Там и тренируюсь. Однако все это плохая замена соревнованиям. Хочется уже вернуться к нормальной теннисной жизни. Скучаю по поездкам, адреналину.

О СТРИЖКЕ БОРОДЫ

– Сначала хотел до конца карантина не стричься и не бриться. Но однажды посмотрел на себя в зеркало – и решил, хватит. Взял в руки бритву – получилось как получилось…

О СМОЛОВЕ И ИСПАНИИ

– Знаю, что Федор Смолов, с которым мы общаемся онлайн, улетел в Виго. Он пишет, что уже начал тренироваться с «Сельтой». В Испании еще неделю назад все открылось. Но я пока не решился туда лететь. Надо четко определиться, что будет с теннисным сезоном.

О ПИТАНИИ

– Люблю борщ и пельмени. Но если так питаться каждый день, можно набрать вес… Решил сократить мясо. Месяц его не ел, и никакого упадка сил не было. Налегал на морепродукты. Например, креветки – чистый протеин. Заменил ими мясо – и чувствую себя замечательно.

О МЕДВЕДЕВЕ И РУБЛЕВЕ

– В нашем трио я – Портос, Андрей Рублев – Арамис, а Даня Медведев – Атос. Мы очень дружим. Правда, Даня иногда раздражает тем, что может прочитать сообщение, а потом три-четыре дня не отвечать.

О КУБКЕ ATP И САФИНЕ

– Новый командный турнир очень понравился. Нам не хватало Рублева и Жени Донского. Зато очень помог Марат Сафин, который присутствовал на скамейке, помогал на тренировках, в матчах. Главный его совет? Не париться. После неудачных розыгрышей он все время говорил: не парься, бывает.

О ТРЕНЕРАХ

– Два с половиной года назад прекратил сотрудничество с Гало Бланко. А в этом году мы расстались с Ведраном Мартичем. Знаю его с 15 лет. Это мой первый иностранный тренер. Он за эти два года очень устал, выжал себя эмоционально. Поэтому и решили пока поставить точку. Но мы продолжаем общаться. Ведран – как член семьи. Приезжал ко мне на свадьбу. Я его семью тоже хорошо знаю… С Колей Давыденко не получилось, потому что он был не готов ездить со мной на турниры. А в этом сезоне я начал работать с Фредриком Розенгреном. Это опытный шведский специалист, тренировал Магнуса Нормана и других. Но сезон оборвался… Сейчас держим связь онлайн.

О ТРАТАХ

– Если брать в среднем все расходы на перелеты, гостиницы, еду, свою команду, то набегает примерно полмиллиона долларов в год. Теннис – дорогое удовольствие.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ТУРА

– Если трезво смотреть на вещи, теннисные турниры вернутся не раньше сентября. Это в лучшем случае. Нам сложнее, чем другим видам спорта. Приходится много летать, а международное сообщение быстро не восстановится.

О ВАКЦИНИРОВАНИИ

– Если изобретут вакцину от коронавируса, ее же надо тестировать примерно год. Но даже в теории я бы отказался от прививки.

ОБ ОБЩЕСТВЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

– Произойдет переоценка ценностей. Я сам на карантине понял, как важно наслаждаться каждым днем, всем, что у тебя есть. Главное – это здоровье близких. Поначалу, когда все восстановится, люди будут шарахаться друг от друга, боясь заразиться. Но постепенно, думаю, страх исчезнет.

О САМЫХ КРАСИВЫХ ТЕННИСИСТКАХ

– Маша Шарапова и Гарбинье Мугуруса. У испанки необычная внешность.

О ФЕДЕРЕРЕ, НАДАЛЕ И ДЖОКОВИЧЕ

– Из большой тройки мне сложнее всего играть с Надалем. Я был близок несколько раз к победе, но так пока Рафу и не обыграл. На корте ты понимаешь, что это машина. В решающий момент он не ошибается, не отпускает тебя. Как бульдог.