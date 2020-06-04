Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II - Советский спорт
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04 июня 2020 21:59ТеннисМысин Николай

Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II

Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты.

Это – вторая часть рейтинга самых талантливых игроков, не старше 25 лет. Первая – здесь. Напомним мы отобрали 15 теннисистов, которые соответствовали хотя бы одному из трех критериев:

- Уже были в топ-20
- Имеют больше 1 титула ATP
- Хотя бы раз доходили до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

Сам список был отсортирован по текущему рейтингу. Про большую часть мы уже рассказали. Теперь – речь о лучших.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОССИЯ)

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Родился: 20 октября 1997 года в Москве (22 года)
Текущий рейтинг: 14
Высший рейтинг: 14
Главные достижения: 4 титула, четвертьфинал US Open (2017)
Призовые: $5 126 914

Рублев – еще один мега-талант, за которым в России следят очень давно. Чемпион юниорского «Ролан Гарроса»-2014 уже в 2017-м, в возрасте 19 лет, взял первый титул (в Умаге) и вышел в четвертьфинал US Open. Дальнейшему прогрессу помешали травмы – Андрей много времени потерял из-за проблем со спиной и рукой. Заново набрать форму и резко прибавить он смог лишь прошлым летом, выйдя в финал в Гамбурге, а после разгромив Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати.

Осенью Рублев выиграл «Кубок Кремля», а новый сезон начал с двух титулов кряду – в Дохе и Аделаиде. Плюс на Australian Open уверенно пробился в четвертый раунд, где усталость, наконец-то, сказалась, и молодой москвич не справился со Зверевым. Учитывая форму, в которой пребывал Андрей, у него были все шансы уже быть в топ-10 – если бы сезон не прервали.

Но зная фанатичную преданность Рублева теннису (кажется, что в его нынешней жизни больше нет никаких интересов, кроме любимой игры), его самоотдачу, его умение работать над собой и его феноменальный талант, можно не сомневаться – в десятке россиянин будет. И крупных титулов соберет предостаточно. Главное – чтобы не было травм. «Хотите знать, кто точно удивит в этом году? Присмотритесь к Андрею!» - еще зимой сказал Федерер. А Роджер редко ошибается в своих прогнозах.

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТАЛИЯ)

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Родился: 12 апреля 1996 года в Риме (24 года)
Текущий рейтинг: 8
Высший рейтинг: 8
Главные достижения: 3 титула, полуфинал US Open (2019)
Призовые: $4 418 836

Берреттини как-то резко ворвался в элиту. Еще недавно о нем нигде, кроме Италии, толком не слышали. Два года назад Маттео не было в сотне (и это в возрасте 22-х лет), прошлой весной он еще играл челленджеры. Но ближе к лету начался прорыв.

Три финала, два титула, выход в полуфинал US Open (не справился с Надалем) и «Мастерса» в Шанхае (уступил Звереву) - и вот Берреттини уже в числе участников Итогового чемпионата ATP! А заодно – и восьмая ракетка планеты. Травма паха, полученная под конец года, временно вывела его из игры – в новом сезоне Маттео провел всего два матча.

Посмотрим, как длительный перерыв скажется на итальянце. И не исчезнет ли куда-то его главный козырь – нет, не физическая сила и разнообразие ударов, а какая-то запредельная стабильность.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ (ГЕРМАНИЯ)

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Родился: 20 апреля 1997 года в Гамбурге (23 года)
Текущий рейтинг: 7
Высший рейтинг: 3
Главные достижения: 11 титулов, включая 3 «Мастерса» (Рим-2017, Монреаль-2017, Мадрид-2018) и Итоговый чемпионат (2018); четвертьфинал «Ролан Гарроса» (2018, 2019), полуфинал Australian Open (2020)
Призовые: $21 012 015

Как ни крути, Зверев – главная звезда в этом списке. С приставкой «топ» и без всяких дополнительных слов, вроде «потенциальная» и «перспективная». Саша раньше других пробился в элиту, сумел в ней закрепиться и продолжает находиться в ней сейчас. Да, на седьмой строчке рейтинга, а не на третьей, как раньше, что многим дало повод говорить о «шаге назад», но… Вы серьезно?

Зверев уже в 19 лет, в 2016 году, сыграл три финала, взял первый титул (в Санкт-Петербурге) и пробился в топ-20. В 2017-м в финале Рима он победил Джоковича, а в Монреале – Федерера, закончив сезон уже третьей ракеткой планеты. В 2018-м выиграл Итоговый чемпионат ATP. А в прошлом году в Лондоне наконец-то впервые одолел и Надаля. Да, небольшое западение в результатах было, отсюда – и незначительное падение в рейтинге. Но то, что Зверев – один из лучших игроков планеты, он снова убедительно показал на Australian Open-2020, выйдя в полуфинал и дав там бой Доминику Тиму (который в финале едва не победил Джоковича).

Помимо прочего, русский немец продемонстрировал, что, похоже, закрыл свою главную слабость – невнятную игру на «Больших шлемах», за что его часто пинали раньше. С психологией у Зверева порядок, с техникой и физикой – тоже, а опыта борьбы на высшем уровне гораздо больше, чем у других «некстгенов». Неудивительно, что даже несмотря на впечатляющий прогресс Медведева, Циципаса, Рублева и многих других, именно Александра чаще других называют тем парнем, который первым из этого списка возьмет свой «Шлем» и станет лидером рейтинга.

СТЕФАНОС ЦИЦИПАС (ГРЕЦИЯ)

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Родился: 12 августа 1998 года в Афинах (21 год)
Текущий рейтинг: 6
Высший рейтинг: 5
Главные достижения: 5 титулов, включая Итоговый чемпионат ATP (2019); полуфинал Australian Open (2019)
Призовые: $11 236 215

Стеф громко заявил о себе, когда на «Мастерсе» в Торонто в 2018-м обыграл четырех теннисистов топ-10 подряд (Тима, Джоковича, Зверева, Андерсона), что в столь юном возрасте не удавалось еще никому!

Правда, в день 20-летия грека (мать которого, напомним – россиянка Юлия Сальникова, а дед – олимпийский чемпион Мельбурна-1956 по футболу Сергей Сальников) Рафа Надаль не преподнес ему подарок в виде титула, оставив финал за собой. Тем не менее, стало понятно – новая звезда родилась.

Циципас продолжил набирать обороты, сезон-2019 начал с полуфинала Australian Open (где выбил Федерера, но уступил Надалю), а закончил победой на Итоговом турнире ATP и в качестве пятой ракетки планеты. Стефанос – универсальный игрок, одинаково сильный на всех покрытиях и без явно выраженных слабых мест. В истории тенниса уже был один грек, добившийся невероятных успехов – Пит Сампрас (если не знали, у Пита – греческие корни). Сейчас многие думают – сумеет ли Циципас подняться до такого же уровня? Общее мнение – шанс у него есть.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

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Родился: 11 февраля 1996 года в Москве (24 года)
Текущий рейтинг: 5
Высший рейтинг: 4
Главные достижения: 7 титулов, включая 2 «Мастерса» (Цинциннати-2019, Шанхай-2019); финал US Open (2019)
Призовые: $11 230 233

Из тройки главных российских талантов своего поколения, Медведев позже всех попал в поле зрения обычных болельщиков. Ему не давали wild card на «Кубок Кремля» и не вызывали в сборную в 17 лет, как Рублева с Хачановым. В этом возрасте Даниил совмещал выступления на турнирах с учебой в МГИМО и собирал деньги на карьеру с помощью соцсетей. Тем не менее, сейчас именно он стоит выше всех в рейтинге в этом списке. И он же был ближе других к победе на «Большом шлеме», сыграв финал в Нью-Йорке в прошлом году.

Ах, какой был финал!

Медведев – удивительный теннисист. С неподражаемой, корявой на вид техникой. С невероятной непробиваемостью и стабильностью. С феноменальной для его роста скоростью и координацией. С редким умением менять игру по ходу матча так, чтобы обезоружить даже лучших соперников (победа над Джоковичем в Цинциннати и пятисетовый матч с Надалем в Нью-Йорке – как яркий пример). Серьезный минус Даниила, с которым он все еще борется – психологическая неустойчивость и излишняя эмоциональность, из-за которой он и на раннем этапе карьеры нередко попадал в скандалы, и от которой до конца не избавился даже сейчас (вспомним хотя бы средний палец в адрес трибун в одном из матчей по ходу US Open). Да, это добавляет ему хайпа, но иногда идет во вред теннису. Когда Медведев окончательно избавится от подобных проявлений эмоций, или сведет их число к минимуму (два-три раза в год выпустить пар все же можно), то превратится в настоящую машину. А значит - получит все шансы стать лучшим в мире. Надолго.

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