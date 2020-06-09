«Флойда убили. Я следующая?» Как звезды спорта протестуют против расизма - Советский спорт
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09 июня 2020 16:30ТеннисМысин Николай

«Флойда убили. Я следующая?» Как звезды спорта протестуют против расизма

Смерть Джорджа Флойда, протесты и беспорядки в Америке вызывали реакцию многих звезд. В том числе – Коко Гауфф и Марии Шараповой.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ ВИНУ ЗА ЦВЕТ СВОЕЙ КОЖИ»

Про то, как к гибели Флойда отнеслись в НБА, мы уже написали. Сейчас – речь об остальных.

Главный темнокожий гонщик планеты, он же – шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, само собой, промолчать просто не мог.

- Когда я вижу вопиющее пренебрежение жизнями обычных людей, меня переполняет ярость! – писал он в инстаграме. – Несправедливость, с которой сталкиваются мои братья и сестры, отвратительна. Причем, к несчастью, Америка – не единственное место, где расизм проявляет себя. Сейчас многие люди как будто бы удивлены, но для нас, темнокожих, такие события давно не являются сюрпризом. Но мы не должны чувствовать вину и страх за свою жизнь только из-за нашего цвета кожи.

Канадец Пи-Кей Суббан – защитник «Нью-Джерси» - один из немногих черных хоккеистов в НХЛ. Разумеется, он тоже не остался безучастным к происходящему.

- Суть происходящего стара и не меняется – она в отсутствии справедливости. Нам нужно исправить эту ситуацию. Нужно, чтобы каждый взглянул на то, как мы живем, и подумал, что он может сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Я к этому готов, - заявил хоккеист. И перевел 50 тысяч долларов в фонд Джианны Флойд – шестилетней дочери Джорджа Флойда.

Особо массово проявили себя теннисисты. И речь, как ни странно, в первую очередь не о Серене Уильямс (хотя все мы знаем, кто в теннисном мире главная защитница прав женщин, матерей и темнокожих). Она-то обошлась без особых заявлений. За нее отдувался муж – Алексис Оганян на волне поднявшегося хайпа покинул совет директоров основанной им компанией Reddit. Публично заявив, что хочет, чтобы его место занял темнокожий кандидат. Приоритет, как вы поняли, в данном случае отдается именно цвету кожи, а не профессиональным качествам человека. Кроме того, Оганян пожертвовал 1 миллион долларов кампании «Знай свои права», запущенной бывшим игроком НФЛ Колином Каперником.

- Я делаю это для себя, для моей семьи, моей страны. Делаю, как отец, которому когда-нибудь нужно будет ответить своей темнокожей дочери на вопрос о том, пытался ли я что-то изменить, - заявил Оганян. Серена, конечно, ответила: «Горжусь твоей самоотверженностью. И Олимпия будет гордится». На том и успокоилась.

«ВИДЕО С КОКО – ЛУЧШИЕ ДВЕ МИНУТЫ МОЕГО УТРА»

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Куда более активно о своей позиции заявили другие спортсменки (и спортсмены). В первую очередь – Наоми Осака. Японка – тоже наполовину темнокожая – за прошлый год заработала 37,4 миллиона долларов (по версии Forbes) – столько на пике карьеры не получали ни Шарапова, ни Серена! Вершину рейтинга WTA Наоми покинула, а вот в статусе самой популярной спортсменки планеты похоже-таки утвердилась. Приходится соответствовать. Так что Осака первым делом отправилась в Миннеаполис, посетив мемориал в честь Джорджа Флойда, организованный у магазина, где он пытался расплатиться фальшивой купюрой, и возле которого был в итоге убит полицейским.

- Если подобное не происходит с вами, это не значит, что такого не происходит вообще, - написала японка в своих соцсетях. А на критику в собственный адрес заметила:

- Ненавижу, когда кто-то говорит, будто спортсмены не должны лезть в политику. Почему у вас есть право высказаться, а у меня нет? Или если я работник «Икеи», то могу говорить лишь о мебели?

А 16-летняя Кори Гауфф – сенсация прошлогоднего Уимблдона, которую в Америке считают возможной наследницей славы Уильямс – высказалась еще жестче.

- Джордж Флойд, Ахмад Арбери, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, Эрик Гарнер, Аяна Джонс, Фредди Грей и многие-многие другие… Я следующая? – вопросила девушка. – Вот почему я не молчу и борюсь с расизмом! А вы?

При этом Гауфф не ограничилась постами в соцсетях. А приняла участие в мирном митинге в ее родном городе Дэлрей-Бич (во Флориде). Что вызвало реакцию Марии Шараповой.

- Я посмотрела видео. И это лучшие две минуты моего утра. – написала пятикратная чемпионка «Шлемов». – Коко, ты – особенная!

«ОТЦА ОСТАНОВИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЧЕРНЫЙ И НА «МЕРСЕДЕСЕ»

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Сама смерть Джорджа Флойда не стала единственной темой для обсуждения. Некоторые игроки поделились примерами из личной жизни, когда сталкивались с дискриминацией. Не со столь трагичными последствиями, конечно. Но тем не менее.

- В теннисе полно расовых предрассудков! – сокрушалась Тейлор Таунсенд. – Я чувствую это на себе. Когда на меня смотрят, то видят чернокожую теннисистку, и сразу предполагают, что я – Венус Уильямс, Серена или Слоун Стивенс. Со мной даже спорили, что я – Коко Гауфф! Меня называли каждой из них, но не мной. На турнирах все спокойно проходят, но когда иду я, то у меня обязательно проверят сумку, аккредитацию, а так же сумку и аккредитацию тренера. Такие вот дополнительные меры безопасности – мол, чтобы убедиться, что я имею право там быть. Причем это происходит в США постоянно– каждую неделю, на каждом турнире.

- Однажды мой папа ехал на машине, и его остановили полицейские. Он ничего не нарушил, но они все равно решили его проверить. Как стало понятно из разговора, полицию удивило, что темнокожий человек едет на дорогом «Мерседесе», - рассказал канадец Феликс Оже-Альяссим (его отец – выходец из Того). – Нет, в этом не было ничего страшного. Но это тоже говорит о предрассудках, с которыми мы часто сталкивается.

Конечно же, не обошлось без флешмобов. Один из них запустил Фрэнсис Тиафу – четвертьфиналист прошлогоднего Australian Open. Парень, попавший в теннис потому, что его отец – эмигрант из Сьерра-Леоне – трудился разнорабочим в местном спортивном клубе после переезда в Америку. «Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки!» - написал Тиафу в соцсетях, выложив соответствующий видеоролик. Его примеру последовали многие другие чернокожие игроки – Серена Уильямс, Гауфф, Осака, Гаэль Монфис и Жо-Вилфрид Тсонга.

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