Тим – первый чемпион из молодых. Правда, ему уже 27 лет

Тим вообще установил ряд исторических достижений. Он стал всего вторым австрийцем, покорившим «Большой шлем» - после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995). Он первым в истории US Open оставил за собой финал, в которым уступал 0:2 по партиям. На «мейджорах» подобное и так случалось лишь четыре раза, последний – в Париже-2004, в полускандальном аргентинском финале, когда Гастон Гаудио сенсационно одолел Гильерму Корию. Так же впервые в истории мужской финал в Нью-Йорке закончился тай-брейком. А Тим стал 15-м чемпионом «Шлема», взявшим первый титул в 21 веке.

Доминатор в итоге и выиграл. Убрал в полуфинале Даниила Медведева в трехсетовом триллере. А в финале отыгрался с 0:2 у Зверева – первого и пока самого титулованного представителя «поколения Некст».

Особняком в этой компании стоял Доминик Тим. Который, вроде, и моложе Каррено-Бусты. И в сознании большинства болельщиков все еще считается как раз представителем «Некстгена». Вот только по ходу турнира, 3 сентября, ему уже исполнилось 27! Марин Чилич, бравший титул на US Open-2014, был моложе на год!

Новак Джокович одним неосторожным движением ракеткой совершил почти невозможное – гарантировал титул на мейджоре одному из представителей «Некстгена». Так называют поколение молодых игроков, родившихся в середине и конце 90-х, от которых ждут особых подвигов. И часть из них уже добилась значительных успехов – побед на «Мастерсах» и Итоговых, выходов в финалы на «Шлемах», места в топ-10 рейтинга (Циципас, Медведев, Зверев, Берреттини, Хачанов). Конечно, в сетке оставался и, например, Каррено-Буста (в матче с которым, собственно, серб и схлопотал свою дисквалификацию). Испанца в его 29 лет уже сложно назвать «молодым, подающим надежды». Но, честно говоря, в Пабло и мало верили, как в реального претендента на титул.

При этом сама по себе победа Доминика была ожидаема. Просто никто не думал, что он добудет ее в матче-триллере.

Мы же увидели финал, где все решало не мастерство, а характер и нервы. И нервы Зверева опять его подвели. Ведя 2:0 и с брейком в третьем сете, он начал ошибаться – как раз из-за волнения. И позволил австрийцу завладеть игровым преимуществом. Шансы у Александра еще были – он даже подавал на матч в решающей партии! А на тай-брейке отыграл два матчбола. В этот момент оба спортсмена боролись с судорогами. Но оба признали, что дело было не в «физике», не в усталости (хотя и в ней тоже, конечно). А именно в психологии – обоих в преддверии возможного титула «зажало» настолько, что тело стало давать сбой.

В итоге Тим выстоял. Забрал титул себе. Что вызвало у парня понятный всем вздох облегчения. Для Зверева этот финал стал первым на «Шлемах» (он раньше лишь три раза проходил четвертый круг!). Для Доминика – четвертым! И вторым подряд – после Australian Open, где австриец вел 2:1 по сетам у Джоковича, но уступил. Еще два финала он проиграл в Париже – Надалю.

В истории было лишь три теннисиста, которые до этого проиграли три (или более) своих первых финала на «мейджоре» - Андре Агасси, Горан Иванишевич, Энди Маррей. И все они в итоге брали титулы. По крайней мере из этого списка Тим теперь точно не выпадет. А имена в нем, признаем, достойные.

НЕМОЛОДАЯ МОЛОДЕЖЬ

И все же говорить о том, что «молодежь пришла!» не получится. Ну в самом деле – 27 лет! Не так давно топ-игроки в районе 30-ти уже завершали карьеру (Кафельников и Сафин, Сампрас и Беккер, да много таких). Поздно в таком возрасте «выстреливать». Да даже Звереву в его 23 уже поздно.

Надаль взял первый мейджор в 19 лет. Сафин, Хьюитт, Джокович, Дель-Потро - в 20. Роддик – аккурат в свой 21-й день рождения (US Open-2003). Федерер – в 22, Ферреро – в 23, причем оба последних считались уже «засидевшимся». И это примеры как раз 21 века! Про юные подвиги Беккера, покорявшего Уимблдон в 17 лет, даже не вспоминаем.

Сейчас практически весь «Некстген» уже старше этого возраста. Младше 23 лет – только Рублев (ему столько исполнится в октябре), Циципас, Шаповалов, Де Минаур и Оже-Альяссим (это из тех, кто стоит либо стоял не так давно в топ-20). И никого из них, за исключением Андрея и Стефаноса, сейчас не назовут потенциальным чемпионом.

И это не к тому, что новое поколение не так талантливо, как предыдущее. Это как раз отличная иллюстрация, насколько сильно подняли уровень тенниса ребята из «Биг-3», если даже победа 27-летнего Тима в турнире, в котором не участвовали Федерер и Надаль, а Джоковича дисквалифицировали за случайное попадание мячом в судью, считается «глотком свежего воздуха» и «новой вехой в истории Тура».