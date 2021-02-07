Дюжина россиянок против 20 фавориток. Чего ждать от женского Australian Open?

Формально, судя по положению в списке сильнейших теннисисток мира, лучшие шансы на успех из наших – у Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой (те самые две наши в посеве). Но реальность, конечно, сложнее.

В основной части женской одиночной сетки сыграет дюжина россиянок. Не так уж мало, хоть и не рекорд. Но и не слишком много. Причем, лишь девять теннисисток прошли по рейтингу (и только две попали в число сеяных). Еще две наши спортсменки преодолели квалификацию в Дохе – Валерия Савиных и Людмила Самсонова. А Маргарита Гаспарян, уступив в столице Катара болгарке Цветане Пиронковой, урвала счастливый билет как лаки-лузер.

К сожалению, давно пора признать факт, что рассуждения об «удачной» или «неудачной» жеребьевке – они не для нас. Не для российских болельщиков. Поскольку ни одна из наших теннисисток не входит в топ-30 рейтинга, ни одна не отличается стабильно хорошей игрой, и, соответственно, ни для одной из них на уровне первой сотни не может быть «удобных» или «неудобных» соперниц. Они все неудобные! Все опасные! Грубо говоря – кто ни попадись, а проиграть могут любой уже в первом раунде.

Это касается и первой ракетки страны в лице Александровой. И девушек, прошедших квал. И, тем более, не прошедших.

Хотя и так жребий Australian Open был к россиянкам беспощаден!

Судите сами:

- Анастасия Павлюченкова всегда отлично выступала в Мельбурне. Особенно – в последние два года, когда добиралась здесь до четвертьфинала. Конечно, Насте хотелось пошуметь и сейчас, но елки-палки – в первом же круге ей досталась японка Наоми Осака! Третья ракетка мира и чемпионка турнира 2020 года. Конечно, это не значит, что Павлюченкова заведомо уступит сопернице. Но шансов на успех, признаемся, немного.

- Светлана Кузнецова – самая опытная и заслуженная, самая титулованная и известная российская теннисистка - «нарвалась» на Стрыкову: опасную чешку, способную в удачный день доставить проблемы любой оппонентке. И даже если удастся ее пройти, то дальше Свету будет ждать Белинда Бенчич (11-й номер посева), а следом – Элиза Мертенс (взявшая титул на предварительном турнире в Мельбурне).

- Вероника Кудерметова, начавшая сезон с финала в Абу-Даби (где уступила Соболенко), в первом же раунде попала на Марту Костюк – опасную и сверхталантливую украинскую юниорку, которая здесь еще в свои 15 лет прошла два круга!

- Вера Звонарева, по-прежнему не потерявшая вкус к игре, начнет чемпионат с рандеву с Еленой Рыбакиной. Другой россиянкой, но уже представляющей Казахстан, входящей в топ-20 (в отличие от всех наших девушек) и крайне опасной в начале любого сезона!

На самом деле, таких пунктов собрать можно много. Да, кроме Павлюченковой никто из наших не нарвался на суперзвезд, вроде Серены, Симоны Халеп или Эшли Барти. По крайней мере, не в первом раунде. Но повторим главную мысль – принципиально это не меняет ничего. Ни в одном из матчей россиянок нельзя уверенно сказать, что наша девушка – фаворитка. И гарантировать, что кто-то пробьется во второй круг. Ну, кроме поединка Грачева – Блинкова: тут российское дерби это все-таки обеспечит.

В сухом остатке повторим резюме, которое уже стало типичным для подобных обзоров за последние годы – если кто-то из наших дойдет до третьего раунда или, тем более, до второй недели – это будет успех!

Но шансы, увы, минимальны.

А ФАВОРИТЫ КТО?

У мужчин только сейчас, возможно, начнется «Смутный период» и момент «Междуцарствования» (и то не факт). У девушек такое длится давно! За последние пять лет (2016-2020 годы) лишь четыре теннисистки сумели выиграть больше одного «Шлема» (Анджелика Кербер, Наоми Осака, Симона Халеп и Гарбина Мугуруса), свежие имена в числе финалисток и выстреливших «из ниоткуда» чемпионок (вроде Иги Швентек, взявшей в прошлом году «Ролан Гаррос») уже никого не удивляют, так что список фавориток предстоящего Australian Open привычно обширен и включает с десяток имен (а, если честно, то и с два десятка). При этом невнятица со стартом сезона не дает нам ни малейшего понятия, кто именно в какой форме находится?

Карантин спутал все карты и перекроил календарь настолько жестко, что в течение недели перед первым «Шлемом» в году в одном городе прошли шесть турниров! И ладно, у мужчин более-менее было понятно: ATP Cup собрал всех сильнейших, остальные «размялись» на «местячковых» соревнованиях категории 250. У женщин же творилась полнейшая несуразица. Два турнира по примеру мужских – еще ладно. Но к ним добавили и третий, «супер-карантинный» - для девушек, которых заперли в «пузыре внутри пузыря» из-за присутствия на тех рейсах, которыми они добирались до Мельбурна, пассажиров, сдавших положительный анализ на ковид. Почти сотня игроков обоего пола, в отличие от их коллег, в итоге не могли даже тренироваться нормально и 2 недели обязаны были сидеть в номерах взаперти. В число «несчастливиц» попали, в частности, наши Кузнецова и Павлюченкова. Так вот, чтобы дать им возможность набрать какую-никакую практику, не сталкивая с более подготовленными соперницами, и придумали этот третий турнир.

Мысль, в целом здравая. Подвело исполнение. Вечеринка в честь окончания карантина, организованная сотрудниками отеля, где живет большинство игроков, закончилась плохо – у кого-то из персонала нашли злополучный коронавирус. И на всякий случай всех возможных контактировавших с этим человеком личностей (читай – всех, кто был в отеле, включая 200 игроков и еще 400 членов их команд) на один день изолировали для проверки. Игровой день в четверг был отменен, плотный график сбился дополнительно, и начался «Ад и Израиль». В ATP-туре сделали вид, что ничего не случилось – возобновили матчи, просто уплотнив расписание. В WTA устроили фарс – отменили третьи сеты в играх (введя вместо в них тай-брейк до 10 очков), а в том самом «карантинном» турнире просто отказались проводить финал.

И все это наложилось на непонятное поведение самих девушек, принявших массово сниматься с соревнований. Кто-то - под предлогом травм (как Серена). Кто-то, как Осака – не стесняясь признаться в том, что им важнее пожертвовать титулом, но сохранить силы на Australian Open. Кто-то просто «сливал» свои матчи, как Халеп, отдавшая победу Екатерине Александровой без видимой борьбы.

Мотивы всех, в целом, понятны. Непонятно одно – кто и насколько «филонил», у кого какие травмы в реальности, и чего вообще от них ждать на кортах «Мельбурн-парка» в ближайшие две недели?

С одной стороны, вся эта история вызывает улыбку и смех. С другой – дарит интригу. Похоже, без новых открытий Australian Open не пройдет! Но если все-таки хотите конкретный список основных фавориток, то… Просто откройте топ-20 рейтинга. Вот это он и есть.

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россиянки в первом круге.

Екатерина Александрова (Россия, 29) – Мартина Тревизан (Италия)

Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыкова (Чехия)

Маргарита Гаспарян (Россия, LL) – Гарбина Мугуруса (Испания, 14)

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Паола Бадоза (Испания)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Наоми Осака (Япония, 3)

Дарья Касаткина (Россия) – Кати Болтер (Великобритания)

Валерия Савиных (Россия, Q) – Ализе Корне (Франция)

Анастасия Потапова (Россия) – Элисон Риске (США)

Вера Звонарева (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 17)

Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Марта Костюк (Украина)

Варвара Грачева (Россия) – Анна Блинкова (Россия)