Покоритель великана. Медведев в Париже разгромил самого высокого игрока в мире

Впрочем, Медведев, - парень тоже далеко не низенький. И его 198 см для баскетбола вполне годятся – ведь это, ни много ни мало, рост самого Майкла Джордана! К тому же в Париже им с Опелкой надо было играть в мяч не руками на деревянном паркете, а ракеткой на земляном корте.

С другой стороны, рост Опелки весьма велик даже по баскетбольным меркам. Он выше Леброна Джеймса, выше Андрея Кириленко и по канонам этого вида спорта вполне подходил бы на самое габаритное и дефицитное амплуа центрового. Между прочим, самый титулованный центр в истории НБА Билл Рассэлл вполне обходился 208-ю см. Хотя мне белый Опелка с его тяжелым подбородком напомнил другую легенду американского баскетбола - Билла Уолтона, в котором было как раз 211.

Слова «высший уровень» - в данном случае не преувеличение. 23-летний Опелка уже два года входит в топ-50 рейтинга АТР, всерьез претендует на звание первой ракетки США и на «Ролан Гаррос»-2021 вошел в число «сеянных». Не под вторым номером, как Медведев, а под 32-м, - и тем не менее.

Соперник Медведеву сегодня достался, мягко говоря, необычный: рост Рэйлли Опелки составляет 211 сантиметров! Ровно столько же, как у известного хорватского гиганта Иво Карловича, и больше, чем у кого-либо из теннисистов, играющих на высшем уровне сейчас.

«СВЕЧА» ЧЕРЕЗ КАЛАНЧУ

Все особенности теннисного стиля американца вытекали из его комплекции: сильная подача (что-то вроде броска сверху) и постоянные выходы к сетке. Соответственно, задачей Медведева было эти подачи отбивать, соперника обводить – и вообще, заставить его больше бегать по площадке. Плюс держать мяч как можно ниже. Втянуть «жирафа» в этакую охоту на мышей, ради которой ему придется сгибаться в три погибели.

Все это Даниил с успехом и проделал. Хотя средняя скорость первой подачи у Опелки составила аж 197 километров в час (для многих теннисистов это на грани личного рекорда), по количеству эйсов наш теннисист превзошел противника вдвое – 10:5! Первой подачи навылет от великана пришлось ждать долгих полторы партии. Все дело в качестве приема, которым Медведев владеет на порядок лучше: первые подачи Опелки он как правило цеплял, а на вторых диктовал свои условия, выигрывая более 60 процентов очков.

Плюс всякие мелкие «фишки» вроде укороченных ударов и даже «свечей». Перебросить такую каланчу – задачка не из простых, однако Медведеву время от времени это удавалось. Особенно издевательским получился эпизод, когда Даниил, отбежав сильно назад и вправо – туда, где торцевая трибуна смыкается с боковой, - «бадминтонным» ударом запулил мяч по диагонали через весь корт и голову Опелки – и попал точно в противоположный угол. Кр-р-расота!

МАТЧ С ГАРИНОМ – В ВОСКРЕСЕНЬЕ

После небольшой пробуксовки в начале стартового сета, когда Медведев первым отдал свою подачу и получил тревожные 1:3, он сразу захватил инициативу и доминировал на корте до самого конца. Что, впрочем, оказалось недолго: разгром занял один час и 38 минут, которых при равной борьбе не хватает и на две партии.

Фото: Roland-Garros

Теперь в 1/8 Даниила ждет теннисист совсем другого толка - чилиец Кристиан Гарин, 23-я ракетка мира и записной спец по игре на земле. В мае он побеждал Медведева на турнире в Мадриде. Их парижский матч состоится в воскресенье, а завтра, когда должен закончиться третий круг, Россию в одиночных разрядах «Ролан Гаррос» будет представлять одна Варвара Грачева.

Кроме нее и Медведева борьбу на турнире из наших продолжает только Анастасия Павлюченкова. Сегодня днем она сенсационно обыграла четвертую ракетку мира - Арину Соболенко из Белоруссии. Чуть позже шанс выйти в четвертый круг был у Дарьи Касаткиной, которая играла параллельно с Медведевым, но уж больно хороша была ее соперница - Сорана Кырстя из Румынии. Даша отчаянно сопротивлялась, периодически отыгрывалась - и все-таки уступила в двух сетах.

Ролан Гаррос. Париж

Мужчины

Одиночный разряд. 3-й круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Рэйлли Опелка (США, 32) – 6:4, 6:2, 6:4

Александр Зверев (Германия, 6) – Ласло Джере (Сербия) – 6:2, 7:5, 6:2

Кристиан Гарин (Чили, 22) – Маркос Гирон (США) – 6:1, 5:7, 6:2, 6:2

Женщины

Одиночный разряд. 3-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Арина Соболенко (Белоруссия, 3) – 6:4, 2:6, 6:0

Дарья Касаткина (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:4

Серена Уильямс (США, 7) – Дэниэль Коллинз (США) – 6:4, 6:4

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) – Мэдисон Кис (США, 23) – 6:2, 6:2

Парный разряд. 2-й круг

Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) – Зарина Дияс/Варвара Грачева (Казахстан/Россия) – 6:0, 6:2

Се Шувей/Элиза Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) – Аманда Анисимова/Анастасия Потапова (США/Россия) – 6:2, 6:2

Завтра, 5 июня играют:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рихардас Беранкис (Литва)

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Роджер Федерер (Швейцария, 8) – Доминик Кепфер (Германия)

Варвара Грачева (Россия) – Марта Костюк (Украина)

Ига Швентек (Польша, 8) – Аннет Контавейт (Эстония, 30)

Софья Кенин (США, 4) – Джессика Пегула (США, 28)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Барбара Крейчикова (Чехия)