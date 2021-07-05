Федерер в четвертьфинале и ждет Медведева. А тому еще доигрывать матч 1/8

Роджеру Федереру и Александру Звереву, игравшим на центральном и первом кортах соответственно, было хоть бы хны. Передохнув несколько минут, они вернулись на газон и преспокойно завершили свои матчи под крышей – пусть и с противоположными результатами. После Зверева даже успели еще сгонять полторы девичьих партии и определить последнюю четвертьфиналистку. А Медведев с Хуркачем поехали по домам несолоно хлебавши. Уж не знаю, почему их не выпустили на центральный корт, освободившийся в начале одиннадцатого, но теперь россиянину с поляком придется доигрывать во вторник. Четвертьфинал Медведев - Федерер, о котором мы так мечтали, пока реальностью, увы, не стал. Хотя Даниилу до него буквально рукой подать - каких-то два гейма.

И тут, в половине девятого по московскому времени, дождь все-таки пошел. Настоящий, английский, без конца, края и просвета. Британская погода, будь она неладна, решила от души попрощаться с «Безумным понедельником».

Хотя и сегодняшнему «безумному» расписанию до вечера ничто не угрожало. Оставалось закончить четыре игры, три из которых шли полным ходом и лишь одна не была защищена от капризов погоды – на корте №2, между Даниилом Медведевым и Робертом Хуркачем. Да и у тех дело было вроде как на мази - середина четвертой партии…

Последний в истории Уимблдона «Безумный понедельник» подходил к концу. Со следующего года выходной в воскресенье посреди турнира отменяется, и больше не придется в начале второй недели упихивать в один день все матчи 1/8 финала в обоих одиночных разрядах. Видимо, тогда этот раунд, как и последующие, можно будет целиком проводить на двух главных кортах - с большими трибунами и раздвижной крышей.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПО ИГРЕ, НО НЕ ПО СЧЕТУ

Впрочем, Медведев сам виноват – ему надо было быстрее разбираться с Хуркачем. Польский теннисист, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, хоть и запомнился апрельской победой в Майами, до четвертого круга турнира «Большого шлема» добрался впервые в жизни. По комплекции – здоровяк под два метра ростом - он похож на Марина Чилича, которого Медведев с большим трудом одолел в пяти субботних партиях. Но Хуркач заметно уступает хорвату в подвижности и остроте ударов, поэтому игра с ним получилась совсем другой.

В отличие от Чилича, два сета гонявшего Медведева по корту, словно мальчишку, поляк даже не пытался диктовать второй ракетке мира свои условия. За два с половиной часа он лишь перед самым дождем сподобился на первый и нереализованный брейк-пойнт. О том, что вся борьба шла исключительно на подаче Хуркача, говорит соотношение розыгрышей, проведенных соперниками на приеме 129:101 в пользу Медведева! При том, что подавали они, естественно, по очереди, и количество геймов с обеих сторон не могло отличаться больше, чем на единицу.

Стартовую партию россиянин взял играючи. После чего во второй явно заскучал, начал экспериментировать на корте - и доэкспериментировался до тай-брейка, где после блестящего приема Хуркача – точно в боковую линию у ее пересечения с задней - и счета 2:5 браться за ум было уже поздно. Таков теннис: после двух сетов у тебя вроде явное преимущество по всем статистическим показателям, «+11» по выигранным очкам, а на табло - ничья, 1:1.

Партию №3 Медведев, слава богу, забрал уверенно. Но под конец число его ошибок стало постепенно расти - видимо, от усталости. Хуркач же, при всей его неповоротливости, сдуваться на манер Чилича не собирался, ведь ему только 24. В четвертом сете борьба уже была абсолютно равной – и кто знает, как все сложится во вторник, когда в 15.30 по московскому они выйдут на корт вновь?

А 39-летний Федерер, за пару часов расправившийся с молодым итальянцем Лоренцо Сонего, тем временем будет отдыхать и набираться сил. Хорошо хоть медведевское доигрывание поставили на центральный корт. Больше дождь до Даниила не доберется.

ХАЧАНОВ УЖЕ В 1/4, РУБЛЕВ И САМСОНОВА ВЫЛЕТЕЛИ

Первым и пока единственным российским четвертьфиналистом Уимблдона-2021 стал Карен Хачанов, чей матч с Себастьяном Кордой – выступающим за США сыном знаменитого чешского теннисиста Петра Корды - растянулся на три часа и 49 минут. Хачанов вел 2:1 после трех сетов и начал четвертый с брейка, но избежать пятого не сумел. А там уставшие соперники устроили невообразимый обмен ошибками длинной в 18 (!) геймов, из которых подающие выиграли только пять.

Признаться, в какой-то момент я настолько вымотался от этой нервотрепки (абсолютно невозможно было угадать, кто и какой удар сорвет в следующую секунду), что захотелось только одного: чтобы игра побыстрей закончилась. К счастью, точку в ней поставил Хачанов, с четвертой попытки все-таки взявший свою «подачу на матч». Теперь его ждет встреча с канадцем израильско-советского происхождения Денисом Шаповаловым.

Андрей Рублев тоже дошел до пятой партии по маршруту 0:1-1:1-2:1-2:2, но проиграл, причем без вариантов. Начиная с сета №4 игра у россиянина совершенно развалилась, и он отдал венгру Мартону Фучовичу девять геймов подряд! Это даже не «баранка», а полторы «баранки». Под конец Рублев был совершенно не похож на себя, выглядел очень вяло и вместо привычной агрессивной игры только отбивался, явно дожидаясь окончания поединка. Похоже, что у парня закончился «бензин» - перед Олимпиадой срочно требуется передышка-перезагрузка.

В женской «сетке» у России не осталось никого: наша единственная представительница в 1/8 Людмила Самсонова потерпела поражение от Каролины Плишковой. Проиграла Самсонова не без борьбы, но в двух партиях и вполне по делу – прежде всего, из-за слабой подачи, которая приносила ей успех в предыдущих раундах. На сей раз «Русская пушка» работала с большими перебоями, и даже на первой подаче выдавала меньше половины очков. Так что серия побед Самсоновой на траве, начавшаяся еще в июньском Берлине, остановилась на отметке в десять матчей. Впрочем, это не помешает ей в следующий понедельник впервые войти в топ-50 рейтинга WTA.

«Безумный понедельник» позади. Дальше – женские четвертьфиналы и концовка игры Медведева, а в среду, даст бог, все-таки, Она. Битва с Федерером.

Уимблдон (Великобритания). Турнир «Большого шлема». Трава

Мужчины

Одиночный разряд. 1/8 финала

Даниил Медведев (Россия, 2) - Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 4:3, матч прерван

Карен Хачанов (Россия, 25) – Себастьян Корда (США) – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8

Мартон Фучович (Венгрия) - Андрей Рублев (Россия, 5) – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кристиан Гарин (Чили, 17) – 6:2, 6:4, 6:2

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Лоренцо Сонего (Италия, 23) – 7:5, 6:4, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) - Александр Зверев (Германия, 4) – 6:4, 7:6 (8:6), 3:6, 3:6, 6:4

Маттео Береттини (Италия, 7) – Илья Ивашко (Белоруссия) – 6:4, 6:3, 6:1

Денис Шаповалов (Канада, 10) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – 6:1, 6:3, 7:5

Матч Медведев – Хуркач будет доигран во вторник, 6 июля, в 15.30 по московскому времени.

В 1/4 финала 7 июля встречаются:

Медведев/Хуркач – Федерер

Береттини - Оже-Альяссим

Шаповалов – Хачанов

Джокович – Фучович

В случае выхода в полуфинал Медведев сыграет там с победителем матча Береттини – Оже-Альяссим

Женщины

Одиночный разряд. 1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:2, 6:3

Эшли Барти (Австралия, 1) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – 7:5, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18) – 6:3, 4:6, 6:3

Анжелика Кербер (Германия, 25) – Кори Гауфф (США, 20) – 6:4, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 21) - Ига Швентек (Польша, 7) – 5:7, 6:1, 6:1

Каролина Мухова (Чехия, 19) - Паула Бадоса (Испания, 30) – 7:6 (8:6), 6:4

Виктория Голубич (Швейцария) - Мэдисон Кис (США, 23) – 7:6 (7:3), 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 3:0 отказ

В 1/4 финала 6 июля встречаются:

Барти – Томлянович

Мухова – Кербер

Плишкова – Голубич

Соболенко – Жабер

Парный разряд. 1/8 финала

Суко Аояма/Эна Шибахара (Япония, 5) - Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 11) – 6:2, 7:5

Мари Бузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) – Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) – 6:1, 6:3