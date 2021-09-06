Медведев - о победе над Эвансом: Я действовал внимательно от начала до конца, так как он топ-игрок

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после победы над британцем Дэниэлем Эвансом в 1/8 финала Открытого чемпионата США (6:3, 6:4, 6:3).

«Впервые играл против Эванса. Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счетом победил сложного соперника», - приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Таким образом, Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Заншулпом, которые ранее одолел аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1). Встреча состоится завтра, 7 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.