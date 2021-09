Медведев удвоил преимущество над Джоковичем в финале US Open

Завершилась вторая партия матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

Первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу россиянина, во втором сете Медведев победил с таким же счетом.

Отметим, что при счете 4:6, 2:1 серб упустил несколько брейк-пойнтов. После этого Джокович сломал ракетку, несколько раз ударив ею по корту. За это серб получил предупреждение от судьи.

Напомним, что Джокович может стать вторым мужчиной в истории, собравшим календарный Большой шлем. Первым был Род Лэйвер в 1969 году.

Новак завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». В случае победы он может стать единоличным лидером по этому показателю.

6️⃣➖4️⃣@DaniilMedwed grabs the second set over Djokovic. pic.twitter.com/TVYIBLdwkP