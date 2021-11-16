Медведев обыграл Зверева на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече группового этапа Итогового турнира ATP победил немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Встреча длилась 2 часа 39 минут.

На счету россиянина 14 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейкпоинт из четырех. Столько же возможностей взять чужую подачу было у немца, но он ими не воспользовался, помимо этого Зверев 18 раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

Медведев послезавтра должен в заключительном туре сыграть с итальянцем Маттео Берреттини, которого из-за травмы может заменить Янник Синнер. Звереву предстоит матч с поляком Хубертом Хуркачем.