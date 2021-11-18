Новый рейтинг WTA: Барти сохранила лидерство, лучшая из россиянок - Павлюченкова

Австралийская теннисистка Эшли Барти продолжает возглавлять обновленный рейтинг. Лучшая из россиянок - Анастасия Павлюченкова осталась 11-й.
WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток. Первое место по-прежнему занимает Эшли Барти. Вслед за ней также расположилась Арина Соболенко из Белоруссии. А на третью строчку переместилась испанка Габирэла Мугуруса, ранее занимавшая пятое место.В обратном направлении - с третьей позиции на пятую проследовала Барбора Крейчикова. Между ними четвертую строчку удержала Каролина Плишкова.
В целом в первой десятке больших изменений нет. Лучшая из россиянок - Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-е место. Дарья Касаткина также по-прежнему 26-я. Остальные представительницы России за пределами топ-30.
Рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6380;
3 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135;
5 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008;
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385;
7 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351;
8 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3849;
9 (9). Ига Швентек (Польша) — 3786;
10 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455;
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076 <…>;
13 (13). Наоми Осака (Япония) — 2956 <…>;
15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726 <…>;
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180 <…>;
31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1870 <…>;
33 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1836 <…>;
39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601 <…>;
69 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 985 <…>;
79 (78). Варвара Грачева (Россия) — 880 <…>;
87 (88). Вера Звонарева (Россия) — 844.
источник: WTA