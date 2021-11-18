Новый рейтинг WTA: Барти сохранила лидерство, лучшая из россиянок - Павлюченкова

Австралийская теннисистка Эшли Барти продолжает возглавлять обновленный рейтинг. Лучшая из россиянок - Анастасия Павлюченкова осталась 11-й.

WTA опубликовал обновленный рейтинг теннисисток. Первое место по-прежнему занимает Эшли Барти. Вслед за ней также расположилась Арина Соболенко из Белоруссии. А на третью строчку переместилась испанка Габирэла Мугуруса, ранее занимавшая пятое место.В обратном направлении - с третьей позиции на пятую проследовала Барбора Крейчикова. Между ними четвертую строчку удержала Каролина Плишкова.

В целом в первой десятке больших изменений нет. Лучшая из россиянок - Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-е место. Дарья Касаткина также по-прежнему 26-я. Остальные представительницы России за пределами топ-30.

Рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6380;

3 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135;

5 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385;

7 (8). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351;

8 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3849;

9 (9). Ига Швентек (Польша) — 3786;

10 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3455;

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076 <…>;

13 (13). Наоми Осака (Япония) — 2956 <…>;

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726 <…>;

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180 <…>;

31 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 1870 <…>;

33 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1836 <…>;

39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601 <…>;

69 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 985 <…>;

79 (78). Варвара Грачева (Россия) — 880 <…>;