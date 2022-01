Джокович опубликовал заявление после победы в суде

Первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлекнием после победы в суде Мельбурна по делу об аннулировании австралийской визы.

«Я рад и благодарен судья за отмену аннулирования моей визы. Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться и выступить на Australian Open. Я по-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных мероприятий, которое пройдет перед потрясающими фанатами», - написал Джокович в своем твиттере.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037