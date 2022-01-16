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Поспишил считает, что Джоковича депортировали из Австралии из-за приближающихся выборов

Нежелающий прививаться серб хотел сыграть на турнире “Большого шлема” в стране с жесткими коронавирусными ограничительными мерами.
16 января 2022 12:48
автор: Максим Скороходов

Канадский теннисист Вашек Поспишил высказался об истории об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира Новака Джоковича.

“Новак никогда бы не поехал в Австралию, если бы правительство не предоставило ему разрешение на въезд в страну (которое он получил; отсюда и первоначальное решение судьи Келли). Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии, находился бы дома со своей семьей, и никто бы не говорил об этом беспорядке. Всему виной политическая повестка дня в связи с приближающимися выборами, что очевидно. Это не его вина. Он не вторгался в страну силой и не “устанавливал свои собственные правила”, он был готов остаться дома”, - написал Поспишил в твиттере.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня данное решение было признано правомерным Федеральным судом Австралии.

источник: Twitter.com
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