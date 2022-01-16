Поспишил считает, что Джоковича депортировали из Австралии из-за приближающихся выборов

Канадский теннисист Вашек Поспишил высказался об истории об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира Новака Джоковича.
“Новак никогда бы не поехал в Австралию, если бы правительство не предоставило ему разрешение на въезд в страну (которое он получил; отсюда и первоначальное решение судьи Келли). Он бы пропустил Открытый чемпионат Австралии, находился бы дома со своей семьей, и никто бы не говорил об этом беспорядке. Всему виной политическая повестка дня в связи с приближающимися выборами, что очевидно. Это не его вина. Он не вторгался в страну силой и не “устанавливал свои собственные правила”, он был готов остаться дома”, - написал Поспишил в твиттере.
.. talking about this mess. There was a political agenda at play here with the elections coming up which couldn’t be more obvious. This is not his fault. He did not force his way into the country and did not “make his own rules”; he was ready to stay home.— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) January 16, 2022
Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.
Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.
Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.
14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня данное решение было признано правомерным Федеральным судом Австралии.