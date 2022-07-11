Роджер Федерер: Думаю, что стоит остановиться

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что ему больше не интересен теннис.

- Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис, - приводит слова Федерера «РИА Новости» со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Ранее олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев, комментируя возможное возвращение на корт Федерера, отметил, что швейцарцу будет очень сложно вернуться после такого длительного отсутствия на корте.

Добавим, швейцарец так и не смог восстановиться после двух операций на колене, которые перенес в 2021 году, хотя планировал вернуться к соревнованиям в конце лета или в начале осени.

40-летний Федерер является рекордсменом по времени нахождения на вершине чемпионского рейтинга АТР - 310 недель, из них 237 подряд. Кроме того, это самый возрастной теннисист, когда-либо возглавлявший рейтинг.

Швейцарский теннисист является победителем 20 турниров Большого шлема (третий результат в истории). Всего на его счету 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).