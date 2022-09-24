Александрова пробилась в финал теннисного турнира WTA-250 в Сеуле

Уроженка Челябинска Екатерина Александрова сыграет в финале теннисного турнира WTA-250 в Сеуле (Южная Корея).

Сегодня, 24 сентября, россиянка обыграла Татьяну Марию из Германии со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут.

За это время Александрова трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

За победу в соревнованиях россиянка поспорит с победителем пары Алена Остапенко (Латвия) – Эмма Радукану (Великобритания).

Ранее стало известно, что российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финале турнира в Токио.