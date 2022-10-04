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Касаткина обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану на турнире в Остраве

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.
04 октября 2022 19:12
автор: Артур Гичунцев

Россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение британке Эмме Радукану в первом круге теннисного турнира в Остраве (Чехия).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 32 минуты.

За это время уроженка Тольятти один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. В активе Радукану – два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в следующую стадию турнира Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

источник: «Советский спорт»
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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.
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