Касаткина обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану на турнире в Остраве

Россиянка Дарья Касаткина нанесла поражение британке Эмме Радукану в первом круге теннисного турнира в Остраве (Чехия).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 32 минуты.

За это время уроженка Тольятти один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. В активе Радукану – два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в следующую стадию турнира Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.