Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Джулиану Олмос из Мексики в матче Итогового чемпионата WTA .

Встреча, которая длилась 1 час и 26 минут, завершилась со счетом 7:6(5), 6:2 в пользу девятой ракетки мира и ее напарницы.

Дуэт россиянки и бельгийки совершил семь эйсов, а также допустил три двойные ошибки и смог реализовать три из восьми брейк-пойнтов.

У Дабровски и Олмос одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт при двух заработанных.

Таким образом, Кудерметова и Мертенс одержали третью победу и вышли в полуфинал турнира.

Ранее другая россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в плей-офф турнира среди одиночниц.