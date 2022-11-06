Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Джулиану Олмос из Мексики в матче Итогового чемпионата WTA .
Встреча, которая длилась 1 час и 26 минут, завершилась со счетом 7:6(5), 6:2 в пользу девятой ракетки мира и ее напарницы.
Дуэт россиянки и бельгийки совершил семь эйсов, а также допустил три двойные ошибки и смог реализовать три из восьми брейк-пойнтов.
У Дабровски и Олмос одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт при двух заработанных.
Таким образом, Кудерметова и Мертенс одержали третью победу и вышли в полуфинал турнира.
Ранее другая россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в плей-офф турнира среди одиночниц.
источник: «Советский спорт»