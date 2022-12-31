Анастасия Пивоварова: Период после завершения карьеры – зачастую депрессивный, стрессовый

«Я запустила этот проект совсем недавно, но готовила его продолжительное время, несколько лет. Это помощь спортсменам, которые завершают карьеру и пытаются себя реализовать в другом направлении. Этапы бывают разные, все подбирается индивидуально, потому что каждый кейс отличается. Например, спортсмен топ-уровня, известный в мире, — у него один карьерный трек. У спортсмена среднего уровня, имеющего образование и свои бизнес-проекты, совсем другой кейс.

Мы работаем в несколько этапов. Во-первых, я провожу интервью и делаю это лично, потому что у меня большой опыт прохождения этого пути и широкий круг контактов, которые могут помочь спортсмену. Поэтому на первом этапе изучается ситуация: что нужно спортсмену, какие у него потребности и возможности, есть ли у него запрос на образование, запрос на создание своего бизнеса. Не всегда наши потребности можно закрыть одним проектом.

Дальше мы проводим тестирование, углубляемся в характер, поведение, навыки общения и то, как воспринимают человека окружающие. Из этого мы делаем вывод, какие сферы деятельности являются для него наиболее подходящими, и соединяем с теми возможностями, которые у него уже есть. К примеру, у него есть свой проект, и мы смотрим, как его можно дальше развивать — либо что нужно добавить, чтобы закрыть другую потребность. Если бизнес связан с инвестированием, но человеку не хватает публичности, мы помогаем ему в этом. Как результат, спортсмен понимает, что у него есть все необходимое для реализации дальнейшей карьеры, и знает, что подготовлен хороший фундамент, на который можно опереться. Тогда он более спокойно переносит период после завершения карьеры – период зачастую негативный, депрессивный, стрессовый. Мало кто помогает спортсменам на этом этапе: агент обычно работает с тобой на протяжении карьеры, а дальше ты остаешься один, либо, в лучшем случае, со своей семьей и окружением.

У меня в этом плане была колоссальная поддержка, поэтому я знаю, что нужно для того, чтобы комфортно себя чувствовать. У меня не было проблем при завершении карьеры, и я хотела поделиться опытом такого безболезненного перехода с другими спортсменами», — рассказала Пивоварова «Газете.Ru».