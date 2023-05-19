Кудерметова рассказала, как складываются ее отношения с украинкой Калининой 

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после своего поражения в матче 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия) от представительницы Украины Ангелины Калининой рассказала, как относится к своей сопернице.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу 47-й ракетки мира.

«Мы все здесь любим то, что делаем. Не важно, из какой ты страны. Мы спортсмены. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — приводит слова Кудерметовой ESPN.

Ранее сообщалось, что спортсменки не пожали друг другу руки после завершения очного матча.

Добавим, что Калинина сыграет в финале итальянского турнира с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинальном матче оказалась сильнее латвийки Елены Остапенко (6:2, 6:4).