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Кудерметова рассказала, как складываются ее отношения с украинкой Калининой 

26-летняя потерпела поражение от своей соперницы в полуфинале турнира в Риме.
19 мая 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после своего поражения в матче 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия) от представительницы Украины Ангелины Калининой рассказала, как относится к своей сопернице.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу 47-й ракетки мира.

«Мы все здесь любим то, что делаем. Не важно, из какой ты страны. Мы спортсмены. Мы здесь, чтобы играть в теннис», — приводит слова Кудерметовой ESPN.

Ранее сообщалось, что спортсменки не пожали друг другу руки после завершения очного матча.

Добавим, что Калинина сыграет в финале итальянского турнира с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинальном матче оказалась сильнее латвийки Елены Остапенко (6:2, 6:4).

источник: ESPN
Кудерметова рассказала, как складываются ее отношения с украинкой Калининой 
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