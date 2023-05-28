Калинская не выступит на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская не примет участия в Открытом чемпионате Франции.
Напомним, что турнир «Большого шлема» стартует сегодня в Париже.
«К сожaлению, МРТ после матча в Риме покaзала не очень хорошие результaты. Мне придётся остaвить корт на несколько нeдель. Очень неприятно. Надeюсь увидеть всех вас скоро», — написала Калинская на своей странице в соцсети.
Отметим, что Анна получила повреждение в матче третьего круга турнира в Риме с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Действующей »Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свентек.
Стало известно время начала матчей россиян в первый день «Ролан Гаррос-2023»
источник: «Советский спорт»