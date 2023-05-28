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Калинская не выступит на «Ролан Гаррос»

Спортсменка занимает 57-е место в рейтинге WTA.
28 мая 2023 09:27
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анна Калинская не примет участия в Открытом чемпионате Франции.

Напомним, что турнир «Большого шлема» стартует сегодня в Париже.

«К сожaлению, МРТ после матча в Риме покaзала не очень хорошие результaты. Мне придётся остaвить корт на несколько нeдель. Очень неприятно. Надeюсь увидеть всех вас скоро», — написала Калинская на своей странице в соцсети.

Отметим, что Анна получила повреждение в матче третьего круга турнира в Риме с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Действующей »Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свентек.

Стало известно время начала матчей россиян в первый день «Ролан Гаррос-2023»

источник: «Советский спорт»
Калинская не выступит на «Ролан Гаррос»
Спортсменка занимает 57-е место в рейтинге WTA.
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