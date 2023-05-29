ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Читатели французского издания раскритиковали украинку Костюк за отказ от рукопожатия с Соболенко

Ранее спортсменку освистали болельщики.
29 мая 2023 10:11
автор: Александр Поволоцкий

Читатели французского издания Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк после матча на «Ролан Гаррос».

Напомним, что спортсменка отказалась пожимать руку Арине Соболенко из Белоруссии после поражения во встрече первого раунда турнира.

Пользователи интернета оставили несколько комментариев под новостью Le Point.

«Не слeдует использовать художeственную или спортивную площадку для проявлeния политической ангажированности», — подчеркнул JSC.

«Я понимаю тeх, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спортe должен соблюдаться, нe Украина диктует правила», — напсал R. de Thilay.

Костюк заявила, что российские и белорусские игроки не решаются с ней поговорить

источник: «Советский спорт»
Читатели французского издания раскритиковали украинку Костюк за отказ от рукопожатия с Соболенко
Ранее спортсменку освистали болельщики.
29.05.2023 10:11
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Костюк заявила, что российские и белорусские игроки не решаются с ней поговорить
Спортсменка завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
29.05.2023 09:22
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Опредено время начала матчей россиян во второй день «Ролан Гаррос-2023»
Турнир продлится до 11 июня.
29.05.2023 08:52
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина победила Нимайер и пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
26-летняя спортсменка одолела 72-ю ракетку мира за 1 час и 35 минут.
29.05.2023 00:07
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина прокомментировала выход Рублева во второй круг «Ролан Гаррос»
Рублев во втором круге сыграет с Корентеном Муте.
28.05.2023 22:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Определился соперник Рублева во втором круге «Ролан Гаррос»
Андрей сыграет с Корентеном Муте.
28.05.2023 22:55
Теннис
автор: Александр Кожевников
Шевченко одержал победу над Отте в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Шевченко одержал победу над Отте в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Россиянин обыграл своего соперника за 3 часа и 2 минуты.
28.05.2023 22:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Итог матча - 6:0, 6:1.
28.05.2023 22:19
Теннис
автор: Александр Кожевников
Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
В матче первого круга россиянин обыграл Ласло Джере.
28.05.2023 21:16
Теннис
автор: Александр Кожевников
Определилась соперница Потаповой во втором круге «Ролан Гаррос»
Россиянка сыграет с Майей Шериф.
28.05.2023 20:59
Теннис
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика