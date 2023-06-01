Андреева высказалась о возможном матче с Кори Гауфф

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свое возможное противостояние с Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мы однажды с ней тренировались. Провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно, но тренировка и матч - это разные вещи, я тоже могу сыграть иначе. Кто знает? Если мы будем играть с ней, тогда и увидим, что будет и кто сыграет лучше», - приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Напомним, за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США, 6-й номер посева). После турнира 16-летняя россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.