Соболенко победила украинку Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Представительница Беларуси Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:4.

Представительница Беларуси Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:4.

По ходу встречи Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и взяла три гейма на подаче соперницы, имея девять возможностей.

На счету Свитолиной три эйса, четыре двойные и один брейк-поинт, который она реализовала.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с чешкой Каролиной Муховой, победившей россиянку Анастасию Павлюченкову.