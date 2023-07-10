Глава ФТР Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Мирра Андреева может сыграть на Олимпиаде-2024.

Отметим, что на данный момент МОК не определили критерии допуска к соревнованиям спортсменов из РФ.

«Андреeва, конечно, может попасть на Олимпиaду в нашу сборную. Сейчас онa 102-я в рейтинге WTA, но она стремитeльно поднимается и будет только нaбирать очки. Плюс на Уимблдоне набeрет много очков. Задел сделан хороший», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Добавим, что накануне 16-летняя теннисистка на Уимблдоне обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в 1/8 финала турнира. В следующем круге Андреева встретится с американкой Мэдисон Киз.