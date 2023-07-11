Мирра Андреева рассказала, что сделает с призовыми, заработанными на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что сделает с призовыми, полученными за выступление на Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что они составят 207 тысяч фунтов стерлингов.

«Всё получат мои родители, они решат, что делать. Но большая большая часть, я думаю, пойдет на теннис, на оплату переездов, тренеров и другие расходы. Может быть, я что-то себе куплю, но пока не уверена», - приводит sportskeeda слова Андреевой.

Напомним, что в 1/8 финала Уимблдона Андреева уступила американке Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.