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Алькарас стал соперником Медведева по полуфиналу Уимблдона

Стадией ранее испанец обыграл норвежца Руне.
12 июля 2023 20:30
автор: Максим Скороходов

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В четвертьфинале Алькарас победил норвежца Холгера Руне со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа 23 минуты. По ходу встречи испанец четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка, имея три возможности выиграть гейм на чужой подаче.

Руне не реализовал единственный брейк-поинт, также на его счету два эйса и три двойных.

Напомним, что Медведев в своем четвертьфинале одолел американца Кристофера Юбэнкса.

источник: «Советский спорт»
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