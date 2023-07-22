Звонареву не пустили на турнир WTA в Польшу

Российская теннисистка Вера Звонарева не сможет принять участие в турнире WTA в Варшаве.

Как сообщает пресс-служба МВД Польши. Звонарева пыталась попасть в страну по визе, которую получила во Франции. Российская теннисистка прилетела в Варшаву из Белграда.

«Россиянка, числящaяся в списке лиц, пребывание которыx на территории Польши нежeлательно, не была допущена погрaничной службой по соображениям госудaрственной безопасности и охрaны общественного порядка», — говорится в заявлении.

Отметим, что Звонарева по-прежнему числится среди участников турнира в Варшаве.

Ранее стало известно, что другая российская теннисистка Анастасия Потапова пропустит турнир в Гамбурге из-за проблем с визой.