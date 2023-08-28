Теннисист Бублик назвал чемпиона US Open «инвалидом»

Казахстанский теннисист Александр Бублик грубо высказался в адрес своего соперника, представителя Австрии, Доминика Тима во время их очного матча в рамках первого круга US Open.

Во втором сете встречи при счете 6:3, 4:1 в пользу австрийца, 26-летний спортсмен позволил себе выругаться при подготовке своей подачи.

«Меня з****о б***ь в карьеру возвращать всяких этих инвалидов», – заявил Бублик на корте.

В настоящий момент проходит третий сет очного матча. Первые два остались за Тимом (6:3, 6:2, 3:2).

В 2020 году австрийский теннисист стал победителем Открытого чемпионата США.