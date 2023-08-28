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Бублик проиграл Тиму в матче первого круга Открытого чемпионата США

Ранее казахстанский теннисист назвал победителя US Open 2020 инвалидом.
28 августа 2023 20:26
автор: Александр Евграфов

Казахстанский теннисист Александр Бублик выбыл из борьбы на Открытом чемпионате США.

Встреча первого круга, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу чемпиона US Open 2020 Доминика Тима. Австриец впервые победил на турнире Большого шлема с Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

У Бублика было шесть эйсов, 17 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Тима восемь подач навылет, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующим соперником Тима станет победитель матча между американцем Беном Шелтоном и аргентинцем Педро Качиным.

Ранее Бублик назвал Тима инвалидом.

источник: «Советский спорт»
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