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Доминик Тим отреагировал на высказывание Бублика про инвалидов на US Open 

Представитель Казахстана позволил себе грубую фразу во время их очной встречи на старте турнира.
28 августа 2023 23:12
автор: Глеб Шевяков

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением по поводу того, что его оппонент по матчу первого круга Открытого чемпионата США, казахстанец Александр Бублик нелицеприятно выругался во время игры.

По ходу проведения второго сета 26-летний спортсмен назвал своего соперника «инвалидом».

«Я не знаю, насколько точно вы перевели его фразу, поймите это. Если он действительно так сказал, это жёстко. Это то, чего вообще не следует говорить, просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде», — заявил австриец на послематчевой пресс-конференции.

Тим обыграл Бублика со счётом 6:3, 6:2, 6:4 и встретится в следующем раунде турнира серии «Большого шлема» с американским теннисистом Беном Шелтоном. В 2020 году он уже становился победителем US Open.

источник: «Советский спорт»
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