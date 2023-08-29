Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Завершилась встреча в рамках первого круга Открытого чемпионата США, в которой российский теннисист Роман Сафиуллин сыграл против представителя Италии Марко Чеккинато.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.

В прошедшей игре Сафиуллин оформил девять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. У его соперника три подачи навылет, шесть двойных и один реализованный брейк.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с представителем США Томми Полом.

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