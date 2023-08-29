Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира

23-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира.

В матче первого круга US Open 36-летний серб одержал уверенную победу над Александром Мюллером и вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Таким образом, он гарантировал себе первое место в рейтинге ATP, который выйдет 11 сентября.

В текущем рейтинге ATP он отстаёт от лидирующего Карлоса Алькароса всего на 20 очков. Однако в следующей версии рейтинга у Новака Джоковича не сгорит ничего, так как US Open-2022 он пропустил из-за отказа сделать прививку от коронавируса.

При этом Алькарасу необходимо защитить 2000 баллов за прошлогодний чемпионский титул. Но даже если испанский теннисист победит на US Open-2023, он не сможет обогнать Джоковича в обновленном рейтинге, который выйдет 11 сентября.