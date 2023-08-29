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Чесноков назвал причину сенсационной победы Карацева в первом круге US Open

Россиянин в трех сетах обыграл 29-ю ракетку мира Иржи Легечку.
29 августа 2023 11:42
автор: Никита Плохих

Скорее всего, Аслану Карацеву удалось победить чешского теннисиста Иржи Легечку (6:3, 6:3, 6:3) на старте US Open, поскольку у последнего была травма, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков.

«Вообще не понимаю, какой-то там Легечка. Может у него какая-то травма? Скорее всего. Ну как это получается, выиграть три сета подряд - достаточно комфортно. Я даже немного удивлен, честно говоря. Карацев может показать феноменальную игру. Если брать Аслана, когда он был в полуфинале Australian Open, то он обыграл тогда и Димитрова, и Шварцмана, который был в топ-10. Он однажды обыграл Джоковича. У Карацева есть невероятные победы, при этом его игра достаточно неровная, если брать прошлый сезон», - заявил Чесноков.

В следующем круге Аслан Карацев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной.

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