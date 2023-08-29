ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Эксперт призвал опасаться провала Андрея Рублёва на старте US Open

Россиянин сыграет в первом круге с финном Эмилем Руусувуори.
29 августа 2023 12:02
автор: Никита Плохих

Вторая ракетка России Андрей Рублёв может провалиться на самом старте US Open, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков.

«Американскую серию он сыграл достаточно слабо. Если брать сегодняшнего противника, то даже не знаю, кто выиграет. Они встречались и раньше, пару недель тому назад, Рублёв ему проиграл. Это будет непростой матч для Андрея, ему надо показать что-то невероятное, чтобы обыграть финна. Я бы опасался его вылета. Не знаю, кто выиграет. Это очень непростой соперник для первого круга, именно для Рублева, который сейчас играет хуже своих возможностей», - сказал Чесноков.

Матч Рублева и Руусувуори состоится во вторник, 29 августа и начнется в 21.30 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чесноков – о провале Кудерметовой на US Open: подготовка была просто отвратительной. Её игра ужасна

источник: «Советский спорт»
Эксперт - о шансах Карацева на US Open: он способен добраться до 1/4 финала
Россиян в трёх сетах обыграл 29-ую ракетку мира Иржи Легечку в первом матче турнира.
29.08.2023 12:36
Теннис
автор: Никита Плохих
Чесноков – о провале Кудерметовой на US Open: подготовка была просто отвратительной. Её игра ужасна
Россиянка уступила Бернарде Пере в первом круге турнира «Большого шлема».
29.08.2023 11:45
Теннис
автор: Никита Плохих
Чесноков назвал причину сенсационной победы Карацева в первом круге US Open
Россиянин в трех сетах обыграл 29-ю ракетку мира Иржи Легечку.
29.08.2023 11:42
Теннис
автор: Никита Плохих
Эксперт назвал причину провала Кудерметовой на US Open
Россиянка уступила Бернарде Пере в первом круге турнира «Большого шлема».
29.08.2023 11:07
Теннис
автор: Никита Плохих
Кори Гауфф раскритиковала судейство на US Open
Американка недовольна судейством на домашнем турнире.
29.08.2023 10:50
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Джокович назвал «великолепной» свою игру в первом матче на US Open
Джокович дебютировал на Открытом чемпионате США с победы.
29.08.2023 09:19
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира
Сербский теннисист гарантировал себе первое место в рейтинге ATP.
29.08.2023 07:57
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Джокович уверенно обыграл Мюллера и вышел во второй круг US Open
Джокович уверенно обыграл Мюллера и вышел во второй круг US Open
Матч продолжался 1 час 36 минут.
29.08.2023 07:48
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Татьяна Прозорова уступила Каролине Возняцки на старте US Open
Матч продолжался 1 час 22 минуты.
29.08.2023 07:21
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.