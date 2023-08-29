Эксперт призвал опасаться провала Андрея Рублёва на старте US Open

Вторая ракетка России Андрей Рублёв может провалиться на самом старте US Open, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков.

«Американскую серию он сыграл достаточно слабо. Если брать сегодняшнего противника, то даже не знаю, кто выиграет. Они встречались и раньше, пару недель тому назад, Рублёв ему проиграл. Это будет непростой матч для Андрея, ему надо показать что-то невероятное, чтобы обыграть финна. Я бы опасался его вылета. Не знаю, кто выиграет. Это очень непростой соперник для первого круга, именно для Рублева, который сейчас играет хуже своих возможностей», - сказал Чесноков.

Матч Рублева и Руусувуори состоится во вторник, 29 августа и начнется в 21.30 мск.

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