Эксперт - о шансах Карацева на US Open: он способен добраться до 1/4 финала

Занимающий 77 место в мировом рейтинге Аслан Карацев способен добраться до четвертьфинала US Open, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» член Зала российской теннисной славы Борис Собкин.

«Аслан хорошо играл. Он прекрасно играет после того, как усердно потренируется. Тогда он чувствует свои удары и уверен в них, хорошо двигается - это всё чувствовалось в этом матче. Он очень рано проиграл в квалификации в Цинциннати и по сути к US Open имел две недели для того, чтобы спокойно подготовиться. Для меня его хорошее выступление вполне закономерно. У него неплохая сетка, думаю, он сможет достаточно далеко дойти, способен добраться до четвертьфинала», - заявил Собкин.

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Аслан Карацев первым среди мужчин из России пробился в следующий круг US Open, обыграв чеха Иржи Легечку (6:3, 6:3, 6:3).