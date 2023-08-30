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Винус Уияльмс вылетела c US Open, потерпев разгромное поражение в первом круге

Легендарная американка уступила бельгийке Грете Миннен.
30 августа 2023 08:32
автор: Артур Гичунцев

Американская теннисистка Винус Уильямс покинула Открытый чемпионат США.

На старте турнира легендарная спортсменка уступила бельгийке Грете Миннен. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 1:6, 1:6.

Как сообщает ABC News, это поражение стало самым крупным для 43-летней Уильямс, выступавшей на US Open 24 раза.

Что касается Миннен, то следующий матч бельгийка проведет с Сачией Викери из США.

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