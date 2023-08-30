Эксперт - о провале Хачанова на US Open: он сейчас находится в какой-то яме

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер России, Виктор Янчук, рассказал о своих впечатлениях после вчерашнего выступления Карена Хачанова на US Open, а также отметил состояние, в котором сейчас находится теннисист.

Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open

«Я не ожидал такого провала от Хачанова. С другой стороны, он был непредсказуем, в последнее время он не демонстрировал стабильно высокого результата и играл с переменным успехом. Также Карен не выделялся в лучшем смысле этого слова. От него можно было ждать и не ждать чего-то непредсказуемого. Этот результат был в тени. Думаю, такой исход - вопрос формы. Хачанов сейчас находится, видимо, в какой-то яме, провале для себя. На такие соревнования надо приходить на пике формы и быть готовым во все оружия. Но у него не получилось. Почему - не знаю. Это зависит от планирования подготовки, турниров и так далее, если нет травм, которые могли мешать играть. Это всё временное явление, он может восстановиться, ещё рано списывать его со счетов», - сказал Янчук.

Напомним, вчера Карен Хачанов разгромно проиграл американцу Майклу Ммо в рамках турнира US Open. В первом за три месяца матче Хачанов взял ли восемь геймов.