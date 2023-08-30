Собкин - о старте Медведева на US Open: вынес венгра в одну калитку

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» заслуженный тренер России, Борис Собкин, поделился эмоциями после разгромной победы Медведева в первом круге US Open.

Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open

«Медведеву вчера достался соперник гораздо слабее его. Даня молодец в том, что он не стал рассусоливать. Он не стал играть сам с собой, сразу показал свою силу, и результат на табло. Вынес в одну калитку. Понятно, что они находятся на разных уровнях. Однако часто бывает, что тот теннисист, который сильнее, позволяет себе начинать играть расхлябанно, устраивать игру не с противником, а с самим собой. Даня молодец, сыграл с соперником, сделал всё правильно, не потратил лишних сил, времени на корте. Пока рано говорить о перспективах, всё может произойти», - сказал Собкин.

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Венгрии Аттилу Балаша и вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу россиянина.