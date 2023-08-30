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Собкин назвал причину провала Хачанова на US Open

Эксперт также отметил, что, если бы Карену попался соперник послабее, то россиянин мог бы избежать вылета.
30 августа 2023 14:18
автор: Элина Бурина

Заслуженный тренер России, Борис Собкин, рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, что ещё до матча был ясен настрой Хачанова, а также поделился впечатлениями от игры.

«Карен снялся с одиночки в Цинциннати, хотя изначально хотел играть. Для меня это был признак того, что он ещё недостаточно готов к матчам, хотя пару играл. Это говорит о том, что Карен просто был не готов играть, не то, что у него там что-то болит. У него был долгий перерыв и тяжелая травма. После таких длинных пауз играть на том уровне, на котором выступал до травмы, практически невозможно. Тут уже зависит от того, на кого ты нарвался в первом круге.

Может быть, если бы попался соперник послабее, Хачанов прошел бы. Ничего сверхъестественного не произошло, ему нужно время, чтобы вернуться на свой уровень. Вероятно, Карен уже оправился от травмы, ему надо набрать форму и игровой тонус. Так сложилось, что тут сразу «Большой шлем». В идеале, после травмы входить с более мелких турниров. Фаворитом я его не считал, при таких входящих обстоятельствах», - рассказал Собкин.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Майклу Ммо. Россиянин смог взять всего лишь восемь геймов.

источник: «Советский спорт»
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