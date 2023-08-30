Эксперт — об игре Медведева в первом круге US Open: разнёс, как нечего делать

Заслуженный тренер России, Виктор Янчук в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своих впечатлениях от матча Медведева, а также оценил перспективы теннисиста на турнире.

Пришёл, увидел, разгромил. Медведев разбушевался на US Open

«Медведев вчера разнёс соперника, как нечего делать. В матче с такими теннисистами трудно оценивать состояние готовности, потому что силы неравны. Когда будут соперники посложнее, тогда и проявятся настоящий класс и уровень игры, которые будет соответствовать мастерству. Медведев должен спокойно и уверенно пройти круга три. Конечно, Даниил может и дальше бороться, но там уже будут конкретные соперники, надо думать, смотреть. Первые три круга он спокойно пройдёт», - заявил Янчук.

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл венгра Аттилу Балаша в матче первого круга US Open. Следующим соперником россиянина станет австралиец Кристофер О’Коннелл.