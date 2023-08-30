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Эксперт — об игре Медведева в первом круге US Open: разнёс, как нечего делать

Янчук заявил, что впереди у Даниила как минимум три круга.
30 августа 2023 14:18
автор: Элина Бурина

Заслуженный тренер России, Виктор Янчук в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своих впечатлениях от матча Медведева, а также оценил перспективы теннисиста на турнире.

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«Медведев вчера разнёс соперника, как нечего делать. В матче с такими теннисистами трудно оценивать состояние готовности, потому что силы неравны. Когда будут соперники посложнее, тогда и проявятся настоящий класс и уровень игры, которые будет соответствовать мастерству. Медведев должен спокойно и уверенно пройти круга три. Конечно, Даниил может и дальше бороться, но там уже будут конкретные соперники, надо думать, смотреть. Первые три круга он спокойно пройдёт», - заявил Янчук.

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл венгра Аттилу Балаша в матче первого круга US Open. Следующим соперником россиянина станет австралиец Кристофер О’Коннелл.

источник: «Советский спорт»
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