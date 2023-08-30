Гауфф прокомментировала свою победу над 16-летней Андреевой в матче US Open 

Американская теннисистка Кори Гауфф подвела итог матча второго круга Открытого чемпионата США, в котором она обыграла представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:3, 6:2.

«У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», — заявила Гауфф на послематчевом интервью на корте.

На следующем этапе турнира серии «Большого шлема» Гауфф проведёт матч против победительницы пары Элизе Мертнес (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).

Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса