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Гауфф прокомментировала свою победу над 16-летней Андреевой в матче US Open 

Американская спортсменка выбила россиянку из турнира во втором круге.
30 августа 2023 21:51
автор: Глеб Шевяков

Американская теннисистка Кори Гауфф подвела итог матча второго круга Открытого чемпионата США, в котором она обыграла представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:3, 6:2.

«У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы продолжите её поддерживать. Она ещё много раз будет здесь выступать», — заявила Гауфф на послематчевом интервью на корте.

На следующем этапе турнира серии «Большого шлема» Гауфф проведёт матч против победительницы пары Элизе Мертнес (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).

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