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Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open

На этой стадии турнира она сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
31 августа 2023 08:19
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Сегодня, 31 августа, казахстанская теннисиста прошла без борьбы австралийку Айлу Томлянович. Последняя отказалась от игры из-за травмы.

Следующей соперницей Рыбакиной станет румынка Сорана Кырстя.

Турнир, проходящий в Нью-Йорке, завершится 10 сентября, а его призовой фонд составляет 65 млн долларов. В прошлом году лучшей среди женщин оказалась Ига Свентек из Польши.

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