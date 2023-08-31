Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open

Уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
Сегодня, 31 августа, казахстанская теннисиста прошла без борьбы австралийку Айлу Томлянович. Последняя отказалась от игры из-за травмы.
Следующей соперницей Рыбакиной станет румынка Сорана Кырстя.
Турнир, проходящий в Нью-Йорке, завершится 10 сентября, а его призовой фонд составляет 65 млн долларов. В прошлом году лучшей среди женщин оказалась Ига Свентек из Польши.
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источник: «Советский спорт»